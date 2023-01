Al Bano è pronto al grande ritorno: “Rappresenta più di quanto abbia mai detto”

Al Bano si è detto prontissimo a fare un grande ritorno che già fa sognare milioni di italiani. Ecco quale indiscrezione ha confermato l’artista pugliese.

Tante canzoni di Al Bano sono entrate a fare parte della storia della canzone italiana. Nel 1984 il brano “Ci sarà“, nato dal duetto con Romina Power, ha fatto sognare un’intera generazione ed ha vinto anche il Festival di Sanremo. Due anni prima, il cantante si era classificato solo secondo con un’altra canzone di coppia, “Felicità“.

Al Bano ha sempre sottolineato l’importanza del Festival della canzone italiana, anche come vetrina internazionale. Ha ricordato anche il clamoroso successo dei Maneskin, che è partito anche dalla vittoria di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco ha anche spiegato che la kermesse musicale è una sorta di Natale pagano per i meridionali come lui.

Al Bano è prontissimo per il grande ritorno: le sue parole

Al Bano ha sottolineato ad AdKronos che, in un sud allegro ma molto povero, l’attesa di Sanremo era una vera festa. Lui stesso ha calcato il palco del Teatro Ariston ben 15 volte dal 1968 al 2017. Dal 1982 al 1991 si è sempre esibito insieme all’ex moglie Romina Power: nel 1987 lei era incinta e Pippo Baudo le accarezzò la pancia facendole gli auguri.

Al Bano è tornato ancora a Sanremo dopo il 2017, ma in veste di super ospite. Il 4 febbraio 2020 c’è stata una riunione molto particolare in diretta Tv. Insieme a Fiorello e Amadeus, infatti, c’era sul palco anche Romina Carrisi. La co-conduttrice aveva presentato i genitori, ed alla fine gli aveva anche regalato un generoso mazzo di fiori.

“Rappresenta più di quanto io abbia mai detto”: le parole del cantante

Non si fa fatica a credere ad Al Bano quando spiega che le esperienze a Sanremo sono state per lui più importanti di quanto gli italiani possano immaginare: anche per questo motivo, emoziona sapere che lui sia pronto per il grande ritorno. Come anticipato a Fanpage, il cantante ha confermato di non essere stato scartato dalla competizione.

Ci sarebbero però stati dei contatti con Amadeus, che lui definisce un amico. Al Bano ha dunque fatto sapere che seguirà gli sviluppi, ma le sue parole fanno intuire la gioia che potrebbe dargli tornare in un luogo molto significativo per lui. Interrogato riguardo la cantante Madame, il cantante ha tagliato corto sottolineando l’importanza di presentare comunque un bel brano nella gara canora più seguita d’Italia.