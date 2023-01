WhatsApp, l’ultima novità è fantastica e riguarda le Poste: da non credere

Un’ultima grande novità è pronta a sbarcare su WhatsApp. Stavolta riguarda un grande colosso come Poste Italiane: cosa succede adesso.

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp, con la funzione che tende ad aggiornarsi a cadenza settimanale. Adesso però l’update è esterno e riguarda un colosso come Poste Italiane: farà felici tutti gli italiani.

Si torna a parlare insieme di WhatsApp e Poste Italiane. Quando pensiamo alla grande azienda nostrana, infatti, non ci possono venire in mente solamente i servizi postali, finanziari e assicurativi, ma anche alle interminabili file per accedervi. In queste ore il colosso ha quindi deciso di porre fine a questa problematica. Infatti tutti sapranno che da qualche anno è possibile usufruire del servizio “Ufficio Postale” tramite l’applicazione ufficiale. Nonostante ciò l’iniziativa è risultata penalizzante per diversi cittadini.

Poste Italiane ha quindi deciso anche di permettere ai cittadini di prenotare tramite WhatsApp. Questa decisione va anche incontro al bisogno degli italiani di perdere quanto meno tempo possibile. L’azienda ha quindi deciso di estendere la prenotazione anche sul servizio di messaggistica istantanea di Meta. Scopriamo quindi come sarà possibile prenotare tramite il contatto Whatsapp ufficiale delle Poste.

WhatsApp, adesso è possibile prenotare per Poste Italiane: la procedura

Prenotarsi su WhatsApp per saltarsi la fila è una procedura molto semplice. Infatti bisogna avviare una nuova chat al numero 3715003715. Una volta avviata la conversazione, l’assistente digitale prenderà in carico la richiesta replicando al messaggio con le varie opzioni disponibili, tra cui la prenotazione del ticket. Una volta selezionato il servizio bisognerà scegliere l’ufficio postale presso il quale recarsi digitando il nome manualmente. Inoltre sarà anche possibile utilizzare il geo-localizzatore condividendo la propria posizione.

Tra le altre opzioni disponibili sarà possibile è possibile cercare un Ufficio Postale (seguendo la stessa procedura illustrata precedentemente), monitorare lo stato di una spedizione e ricevere informazioni sul pagamento delle pensioni. Stiamo parlando quindi di una novità interessante che mira a rendere sempre più inclusiva la tecnologia, aiutando tutti coloro che non sono in grado di procedere autonomamente e che non possono ricevere aiuto per effettuare la prenotazione.