Sanremo 2023, colpaccio di Amadeus: spuntano i nomi delle altre co-conduttrici

Altro colpaccio per Amadeus che in queste ore averebbe rivelato anche i nomi delle co-conduttrici di Sanremo 2023: nomi incredibili.

Amadeus scopre finalmente le carte per questo Sanremo 2023, rivelando i nomi di tutte le co-conduttrici che lo accompagneranno in quest’altra edizione della kermesse musicale: la lista completa.

Ci avviciniamo sempre di più a Sanremo 2023, con Amadeus che tra i preparativi sta decidendo anche chi saranno le sue co-conduttrici. Le voci intorno ai personaggi femminili che ci saranno durante questa edizione si fanno sempre più insistenti. Sono tantissimi i curiosi, tra stampa e telespettatori, pronti a capire chi accompagnerà lo showman ravennate sul palco del teatro Ariston. Ad un mese dall’inizio della kermesse ufficiale il presentatore ha reso noti solo due nomi delle showgirl che lo accompagneranno.

Il primo corrisponde a Chiara Ferragni: l’influencer e moglie di Fedez accompagnerà Amadeus alla conduzione in occasione della serata inaugurale del Festival e in occasione della finale dell’11 febbraio. Poche settimane fa, poi, Amadeus ha annunciato il secondo nome. Stiamo parlando di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del format cult Belve, ad affiancarlo in una delle altre serate. Restano quindi da scegliere due showgirl per altrettante serate. Andiamo quindi a vedere quali sono i nomi più gettonati in queste ore.

Sanremo, Amadeus pronto a svelare le ultime co-conduttrici: i nomi più gettonati

Svelate le prime due co-conduttrici, adesso per Amadeus restano solamente da decidere le ultime due showgirl. A rivelare i nomi più papabili ci avrebbe pensato Dagospia. Inoltre tutti i nomi trapelati sarebbero delle ottime scelte. Il primo nome trapelato sarebbe quello di Sabrina Impacciatore: l’attrice romana, che il palco dell’Ariston già l’ha calcato, sta vivendo la sua età dell’oro grazie alla serie The White Lotus 2.

Mentre invece gli altri due nomi trapelati sarebbero quelli di Chiara Francini (già vista in Drag Race Italia) e Beatrice Axen: entrambe sono reduci dal trionfo del tv movie Una scomoda eredità e potrebbero dunque presentare “in coppia”. Mentre invece sarebbero sfumate le possibilità di vedere sul palco del teatro Ariston Silvia Toffanin. Amadeus, riguardo al tanto atteso terzo nome, ha dichiarato giorni fa a La vita in diretta: “È una ragazza molto brava, non sta ferma un attimo”. In molti quindi hanno pensato che la terza presentatrice potrebbe essere proprio Francesca Michielin, già presentatrice di X-Factor.