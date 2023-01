Lorella Cuccarini, i momenti difficili con il marito: “La famiglia perfetta non esiste”

Lorella Cuccarini ha ammesso di aver trascorso diversi momenti difficili con suo marito, Silvio Testi. Ecco cosa ha inaspettatamente confessato l’amatissima professoressa di canto di Amici 22 riguardo il suo matrimonio.

Secondo le anticipazioni della puntata di Amici che verrà trasmessa il prossimo 8 gennaio, Lorella Cuccarini vedrà l’eliminazione di uno dei cantanti più forti della sua squadra. Se da un lato Niveo ha dato segni di miglioramento e quindi non è andato più in sfida, sembrerebbe che Cricca abbia lasciato il talent-show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni di SuperGuidaTv lasciano dunque intendere che adesso Lorella Cuccarini potrebbe riuscire a fare posto in squadra a Valeria Mancini, la TikToker che spopola sul web grazie alla sua voce. Secondo una recente intervista, però, non sarebbero queste strategie a preoccupare la showgirl, che avrebbe per la testa soprattutto altri pensieri.

Lorella Cuccarini, i momenti difficili: cosa ha rivelato

Lorella Cuccarini ha spiegato a NuovoTv di soffrire ancora moltissimo per un grande lutto. Nel 2002 sua mamma se ne è andata via. Ciò che non le dà pace è che è morta in sole tre ore: nessuno se lo poteva davvero immaginare. È proprio in queste circostanze molto difficili che la professoressa di Amici ha spiegato di aver attraversato un’ulteriore crisi.

Parlando con Il Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha spiegato che in passato ci sono state diverse incomprensioni con il marito, Silvio Testi: “I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo cercato di superare insieme l’impatto delle crisi personali di ognuno di noi“. La showgirl ha confermato che la famiglia perfetta, nonostante le apparenze, non esiste.

“La famiglia perfetta non esiste”: Lorella Cuccarini spaventa i fan

Lorella Cuccarini ha spiegato anche di reagire ai problemi in maniera molto diversa rispetto al marito. Mentre lei è più aperta e cerca un confronto, Silvio Testi si chiuderebbe ed avrebbe bisogno di un po’ di tempo per stare da solo. Ha quindi sottolineato anche l’importanza di sapersi aiutare in una relazione, anche facendo un passo indietro.

Lorella Cuccarini ha inoltre escluso in ogni modo che lei ed il marito possano decidere di vivere separati. Recentemente, è stata proprio l’opinionista del GF Vip 7, Sonia Bruganelli, a spiegare che lei e Paolo Bonolis vivono in case separate: “Non ci pensiamo minimamente, è così bello stare insieme. Figuriamoci se potremmo mai allontanarci“.

