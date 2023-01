Lolita Lobosco 2, Luisa Ranieri lascia tutti senza parole: confessione assurda

Luisa Ranieri ha presentato la nuova stagione di Lolita Lobosco 2. Stavolta l’attrice napoletana ha lasciato tutti a bocca aperta: la rivelazione.

Sulle reti Rai è in arrivo la seconda stagione di Lolita Lobosco. A rivelare ulteriori dettagli riguardanti le nuove puntate ci ha pensato l’attrice napoletana Luisa Ranieri, con una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Manca pochissimo al tanto atteso di ritorno di Luisa Ranieri con il suo Lolita Lobosco. Il mese di gennaio sarà quello dei grandi ritorni per le fiction Rai. La moglie di Luca Zingaretti aprirà le danze domenica 8 gennaio con il personaggio del vicequestore, pronto a irrompere sul piccolo schermo con la nuova tornata di episodi. In queste ore l’attrice ha deciso di rilasciare una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha presentato la seconda stagione della serie televisiva.

L’attrice partenopea si è lasciata andare a qualche anticipazione oltre che a rivelare la sua più grande paura prima di andare in scena nei panni di Lolita Lobosco. Sul settimanale quindi la Ranieri ha affermato: “I tacchi 12 sono il mio incubo! Infatti questa volta siamo scesi a 10, massimo 11” – ha poi continuato – “Il fatto è che fanno parte del personaggio di Lolita, lei non rinuncia alle sue scarpe super femminili, non è tipa da tacco quadrato e comodo. Io invece sono una donna da tacco basso“. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nei primi episodi della serie.

Lolita Lobosco 2, la presentazione di Luisa Ranieri: tutte le anticipazioni

L’attrice napoletana Luisa Ranieri ha quindi rivelato tutto il suo odio per i tacchi 12. La situazione però non sembra toccare tanto il regista Luca Miniero, che per il ruolo cucito addosso alla moglie di Luca Zingaretti ha previsto di tutto. Luisa Ranieri ha quindi confessato: “Con i tacchi a spillo mi fa fare qualunque cosa: guido, faccio gli inseguimenti e gli arresti, cammino persino sulla sabbia senza levare le scarpe“.

Ma le rivelazioni dell’attrice non sono finite qui. Infatti sempre la Ranieri ha rivelato la scena più difficile da fare, affermando: “La scena più difficile è stata quella su una scala mobile, con il tacco a spillo che si infilava nelle canaline di fero“. In questi giorni l’attrice sta quindi scaladando i motori per l’arrivo della seconda stagione della serie, che è pronta ad essere accolta anche dai milioni di telespettatori Rai in grande attesa.