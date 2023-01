Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi vuole proprio lui come inviato: candidatura eccellente

Spuntano dei clamorosi dettagli riguardanti la prossima edizione dell’Isola dei Famosi: Ilary Blasi vuole lui come inviato.

Ilary Blasi è pronta a condurre anche la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. In queste settimane la produzione sta organizzando il cast e la conduttrice avrebbe fatto una particolare richiesta sull’inviato: grande candidatura.

Cresce l’attesa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti per il terzo anno consecutivo alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. In questi mesi la conduttrice si è presa una pausa dalla televisione per riprendersi dal divorzio da Francesco Totti e ricostruire la sua vita privata. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nuovo Tv come inviato dall’Honduras non troveremo più Alvin. Il conduttore dovrebbe lasciare il ruolo da inviato per sostituire Nicola Savino, che ha mollato Mediaset per Tv 8, per sedersi sulla poltrona da opinionista.

Di recente il nome più gettonato come inviato per l’Honduras è quello di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi già conduttore di Amici e volto di Forum ma anche ex concorrente del Grande Fratello Vip. A quanto pare però Ilary Blasi vorrebbe al suo fianco addirittura Can Yaman. L’ex moglie di Totti, infatti, starebbe facendo carte false per avere al suo fianco l’attore turco. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’indiscrezione riportata dal settimanale di cronaca rosa.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi vuole Can Yaman a tutti i costi: l’indiscrezione

Secondo Nuovo Tv quindi Ilary Blasi vorrebbe proprio Can Yaman come inviato dall’Honduras. Sul settimanale di Riccardo Signoretti infatti si legge proprio che la conduttrice sarebbe pronta a fare carte false pur di assicurarsi l’attore turco all’interno della trasmissione. In questo periodo il 33enne è molto impegnato. Al momento è sul set della nuova serie tv Disney El Turco, dove veste i panni del condottiero Balaban Agha, e subito dopo dovrà iniziare a girare la seconda stagione di Viola come il mare.

Inoltre non è nemmeno da dimenticare l’incognita Sandokan. Infatti le riprese del remake del telefilm anni Settanta sono state annunciate da tempo ma più volte rimandate a causa della pandemia e di altri imprevisti. Questo 2023 però potrebbe essere l’anno giusto per il fatidico primo ciak. Inoltre non è da sottovalutare nemmeno il problema cachet. Infatti dopo il grande successo degli ultimi anni, Yaman potrebbe essere fuori portata anche per un reality seguitissimo come l’Isola dei Famosi.