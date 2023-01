Belen Rodriguez esce allo scoperto: “Vi svelo perché io e Stefano ci siamo lasciati”

In queste ore Belen Rodriguez è voluta uscire allo scoperto rivelando i motivi per cui lei e Stefano de Martino si sono lasciati: le sue parole.

Belen Rodriguez ha deciso di stupire tutti durante la sua ultima intervista. Infatti per la prima volta la showgirl ha voluto svelare i motivi per cui ha voluto lasciare Stefano De Martino: l’inedita rivelazione.

In queste ore Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F! rivelando anche i motivi che hanno portato all’addio a Stefano De Martino. I due, insieme dal 2012, si sono lasciati ben due volte per poi tornare insieme a dicembre 2021. Ad un anno dal secondo ritorno di fiamma il rapporto procede a meraviglia e sembra anche migliorato rispetto al passato. Il merito è da dare soprattutto al tempo che ha permesso ai due di cambiare, ma soprattutto di maturare sotto ogni aspetto.

Tra una domanda e l’altra la showgirl argentina non ha nascosto che è sempre stato Stefano a mollarla. Nonostante ciò, come già rivelato a Verissimo, è sempre stato De Martino a tornare sui suoi passi. La soubrette argentina non ha nascosto di aver provato grande sofferenza e di aver tentato di ricostruirsi una vita, ma senza successo. In merito infatti la presentatrice de Le Iene ha rivelato: “se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai, te lo ritrovi sempre davanti“. Andiamo quindi a vedere le parole di Belen.

Belen Rodriguez, perché si è lasciata con Stefano De Martino: la rivelazione

Quando si sono fidanzati per la prima volta entrambi erano giovanissimi, infatti Stefano De Martino aveva 22 anni mentre Belen 26. Inoltre a portare all’addio fu l’invadenza dei paparazzi, che soggiornavano quotidianamente sotto la casa dei due, quindi per i due è stata la cosa più naturale lasciarsi. Nel corso dell’intervista Belen Rodriguez ha anche avuto modo di lodare la carriera di suo marito. Infatti la stella De Martino ha spiccato il volo non appena ha lasciato il mondo della danza.

Per quanto riguarda il secondo addio, spesso i giornali di gossip avevano spettegolato su una certa invadenza del Clan Rodriguez. Belen ha quindi voluto fare chiarezza una volta e per tutte dichiarando: “In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santi mi sono fatta aiutare tanto da mia madre. Ma se parliamo di pranzi e cene, a mio marito piace tantissimo stare insieme: Stefano è di Napoli“.

La soubrette ha infine concluso: “Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali. Naturalmente, avendo con mia madre un certo dialogo, anche profondo e passionale, ci siamo detti delle cose“. Con queste parole quindi Belen ha messo fine ha tutte le chiacchiere sul motivo della fine della sua storia d’amore con Stefano