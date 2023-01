Alex Belli detta le condizioni a Mediaset: cosa ha chiesto per tornare in Tv

Alex Belli ha fatto una richiesta molto particolare a Mediaset per accettare di tornare come protagonista in un programma di primo piano, che non sarà il GF Vip 7. Ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione che riguarda l’ex vippone.

In una recente intervista di coppia, Alex Belli e Delia Duran avevano raccontato a Nuovo di avere degli importanti progetti per il loro futuro insieme. Poco dopo l’ingresso dell’ex attore di Centovetrine al GF Vip 6, era emerso che in realtà il matrimonio che avevano celebrato non era legalmente valido. Inoltre, lui non aveva ancora divorziato dalla sua ex.

La coppia avrebbe quindi voglia di celebrare e registrare le proprie nozze in un prossimo futuro. Per il momento, però, non hanno alcuna fretta di decidere la data della cerimonia. I due vorrebbero prima avere un bambino insieme in maniera naturale. Sembrerebbe però che stiano avendo alcuni problemi da diversi mesi.

Alex Belli, la sua richiesta a Mediaset per tornare in Tv

Il GF Vip 7 viene definito da molti come l’edizione più brutta di sempre del reality show. Non si può nascondere che una buona fetta del pubblico non è contento della scelta dei vipponi che sono entrati nella casa del Grande Fratello. Katia Ricciarelli, intervenendo dal telefono di Soleil Sorge a #GFVipParty, non ha risparmiato numerose frecciatine.

La soprano ha ricordato che il precedente anno gli inquilini della casa avevano portato in scena un’opera intera, impegnandosi per imparare a memoria le battute. La Ricciarelli aveva anche provato a fare scuola di canto, regalando dei siparietti epici riguardo le esibizioni di Giacomo Urtis o anche di Alex Belli.

Cosa ha chiesto l’attore a Mediaset: non farà nulla senza

Quello che mancherebbe nel GF Vip 7 sarebbe soprattutto l’amore e la passione. Nella precedente stagione era stato proprio Alex Belli a monopolizzare la scena per diversi mesi. L’attore ha confermato che sarebbe stato contattato per valutare un ingresso nel reality anche quest’anno, ma lui ha spiegato che non se la sarebbe sentita.

Secondo quanto rivela NuovoTv, Alex Belli sarebbe ora in trattativa con Mediaset per approdare a L’Isola dei Famosi 2023: per tornare in Tv, però, avrebbe fatto una richiesta molto particolare. Starebbe infatti cercando di imporre anche la presenza della sua metà, ovvero Delia Duran. Riuscirà nel suo intento l’ex attore di Centovetrine?

Ecco le foto natalizie di Alex Belli con la sua Delia e la famiglia: