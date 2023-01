Ultim’ora Alessia Marcuzzi: enorme sorpresa per i fan, l’anno comincia alla grande. Il 2023 sarà quello della sua rinascita definitiva

Il 2022 è stato un anno complesso per Alessia Marcuzzi: il primo per lei completamente senza programmi tv, dopo il divorzio da Mediaset che ha chiuso anche un lungo capitolo della sua vita. Ma anche quello del divorzio dal marito, Paolo Calabresi Marconi.

La conduttrice romana però ha potuto sempre contare sull’affetto della sua famiglia ristretta e anche di quella allargata, formata dal suo pubblico. Ecco perché il nuovo anno comincia con altre prospettive e con una bellissima sorpresa per tutti i suoi fan.

Perché c’è grande attesa per il ritorno di Alessia in prima serata su Rai 2 con il suo nuovo programma, Boomerissima, al via martedì 10 gennaio. In realtà però la rivedremo in anticipo, sempre in prima serata ma questa volta su Rai 1. Sarà infatti ospite, come membro della giuria, nella puntata inaugurale di Tali e Quali, sabato 7 gennaio.

Stiamo parlando del nuovo show condotto in diretta da Carlo Conti, diretta eredità di Tale e Quale Show. Questa volta però i concorrenti che imitano cantanti famosi non sono Vip, ma persone comuni che hanno una grande abilità nel doppio ruolo di cantanti e imitatori. Con lei in giuria, come ospiti fissi, anche Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Ultim’ora Alessia Marcuzzi: enorme sorpresa per i fan, sta per succedere

L’ospitata di Alessia Marcuzzi nel nuovo programma di Conti servirà a lanciare definitivamente Boomerissima, una delle novità sicuramente più attese in questo inizio di stagione. A metà tra talk e show, inizialmente erano previste sei puntate ma in realtà ne saranno trasmesse soltanto quattro almeno in questo primo ciclo.

Le prime due sono già state registrate a dicembre, le altre invece lo saranno il 6 e il 13 gennaio 2023 e si annunciano ospiti importanti. Perché secondo le indiscrezioni arrivate da Pipol News almeno per il debutto Alessia avrebbe chiamato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Una coppia che in realtà nelle vesti di opinionisti all’Isola dei Famosi su Canale 5 non aveva funzionato benissimo, ma qui potrebbe stupire.

In base alle altre anticipazioni, da una parte e dall’altra dello studio ci saranno altri ospiti famosi: Max Pezzali, Luciana Littizzetto, Max Giusti e Claudia Gerini ma anche il campione olimpico Gianmarco Tamberi e l’attrice Valentina Romani.

L’idea è quella di mettere a confronto generazioni diverse che affrontano gli stessi temi. Quindi ci saranno film, programmi tv, musica e moda degli anni a partire dai ’70 fino ad oggi, per capire se si stava meglio una volta o ai giorni nostri.