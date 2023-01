Ragazza israeliana accoltellata a Roma: arrestato l’aggressore

La polizia ha identificato l’uomo che ha accoltellato una ragazza, studentessa israeliana, nella stazione Termini di Roma. Si tratta di un senzatetto polacco, Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato per furto da Grudziądz, città della Cuiavia-Pomerania, bloccato nel pomeriggio alla stazione Centrale di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era un treno in partenza per Brescia. Dove è un vicebrigadiere del nucleo radiomobile che si trovava sullo stesso convoglio assieme alla moglie, anch’ella carabiniere, lo ha riconosciuto. Il giovane è stato identificato e adesso si deciderà se il fermo per il tentato omicidio della ragazza, forse successivo al riconoscimento da parte della vittima, sarà convalidato dal gip di Milano o da quello di Roma. Non è infatti chiaro se nei confronti di Chomiak ci fosse già un ordine di rintraccio.

Ragazza accoltellata a Roma, chi è Chomiak

Il 27 dicembre scorso, Chomiak era stato fermato per un accertamento da parte delle forze dell’ordine e poi rilasciato. Negli scorsi mesi, da aprile 2022 almeno, si era spostato sulla dorsale Nord italiana tra Venezia e Torino. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il ragazzo ad accoltellare la giovane israeliana. Secondo le successive ricostruzioni degli inquirenti, Chomiak – dopo aver aggredito la ragazza – si si è spostato in autobus dalla periferia est della Capitale fino allo scalo ferroviario portando dietro una busta di plastica azzurra nella quale custodiva generi alimentari. Con sé aveva anche un coltello con cui ha accoltellato Abigail D., la studentessa. L’unico movente, per ora, è quello della casualità: il ragazzo polacco avrebbe scelto la donna come sua vittima per pura scelta casuale, pedinandola fuori da Termini e accoltellandola davanti le biglietterie automatiche della stazione.

La procura, al momento, indaga solo per tentato omicidio. Escluso il movente terroristico, senza aggravanti per odio razziale. La ragazza israeliana è ricoverata al Policlinico Umberto I, in condizioni serie ma stabili, senza pericolo di vita. Gli investigatori, in un primo momento, avevano ipotizzato un eventuale collegamento con le scritte ebraiche sulla borsa che la vittima portava sulla spalla, così come la presenza di altri loghi sul suo zaino rosso. Ipotesi successivamente scartata: ad ora sembra proprio che Chomiak abbia scelto la sua vittima casualmente.