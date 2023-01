Netflix, cancellata la nuova stagione dell’amata serie: fan in rivolta – FOTO

La nuova stagione della seguitissima serie di Netflix è stata cancellata. A dare la notizia sui social network sono stati gli stessi ideatori ed alcuni protagonisti, che hanno scatenato la rivolta dei fan. Ecco la petizione e le spiegazioni.

La serie sci-fi era ambientata a fine 1800 raccontava la storia di una nave diretta a New York. Alcuni eventi misteriosi ne avevano modificato la rotta, mettendo i passeggeri davanti ad un enigma spiazzante. La serie tedesca, che era nata dalle menti che avevano dato vita al successo di Dark, durava ben 8 ore e lasciava molti dubbi anche agli spettatori.

1899, infatti, ripercorre i misteri riguardo il famoso Triangolo delle Bermuda, e lascia lo spettatore con diversi quesiti. Netflix aveva investito in maniera massiccia su questa serie, che sin dall’inizio era stata progettata nei minimi dettagli per poter diventare un’importante saga della società statunitense di distribuzione e produzione di film.

Netflix cancella la seconda stagione di 1899: i motivi

Netflix non ha ancora pubblicato un comunicato stampa riguardo la seconda stagione cancellata di 1899. Quello che rivela la CBS, però, è che il 2022 è stato il peggiore anno di sempre per l’azienda statunitense, il cui titolo ha perso oltre il 50% sui mercati azionari, provocando una perdita di valore di oltre 136 miliardi di dollari.

Sembrerebbe impossibile da credere, ma i diritti di Mercoledì potrebbero dunque essere venduti da Netflix ad Amazon. Non molto tempo fa la società di Jeff Bezos ha infatti acquistato anche MGM, che detiene anche i diritti della Famiglia Addams e dei film di Tim Burton. Le visualizzazioni di Mercoledì, così come quelle di 1899, sarebbero deludenti.

La crisi della piattaforma statunitense: la fine di Mercoledì e 1899

Così come Netflix non ha annunciato una seconda stagione di Mercoledì, allo stesso modo ha confermato di non avere intenzione di continuare con 1899. Gli autori ed i protagonisti hanno commentato amareggiati sui social la fine dei lavori. In pochissimo tempo il pubblico ha creato una petizione su change.org per chiedere a Netflix di cambiare idea.

I creatori di 1899 hanno spiegato: “Avremmo davvero voluto registrare la seconda e la terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma a volte le cose non vanno così come sono state pianificate. Questa è la vita. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan là fuori, ma vogliamo che voi sappiate che noi vi amiamo. Non lo dimenticate mai“.

Ecco una raccolta dei momenti più belli di 1899 da parte del pubblico della serie Netflix. Su Twitter è diventato virale l’hashtag #save1899, ovvero la richiesta di far continuare le riprese del film: