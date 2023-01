Elisabetta Gregoraci, dopo il Natale con Briatore il grande annuncio: fan estasiati – FOTO

Dopo il Natale a Malindi con il figlio Nathan Falco e Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha dato il grande annuncio. Ecco la foto che ha sorpreso i fan.

La storia d’amore fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è uno di quei legami a cui gli italiani si erano molto affezionati, così come per Francesco Totti ed Ilary Blasi. Mentre l’ex capitano della Roma e la conduttrice de L’Isola dei Famosi non si sono risparmiati qualche frecciatina, Elisabetta e Flavio trascorrono addirittura le feste insieme.

Le foto condivise anche quest’anno da Malindi, dove l’imprenditore ha un resort, restituiscono l’idea di una famiglia che riesce a riunirsi per la felicità del proprio figlio. In Kenya è arrivata anche la sorella della Gregoraci, Marzia, insieme alla ai suoi figli ed al suo compagno. Subito dopo il Natale, Elisabetta è volata a Dubai.

Elisabetta Gregoraci, ecco il grande annuncio da Dubai

Dagli Emirati Arabi, la showgirl ha pubblicato sui social diverse foto, dove è comparsa raggiante. All’improvviso, Elisabetta Gregoraci ha fatto un grande annuncio. Piuttosto che registrare un video, si è affidata ad una Storia di Instagram, dove ha condiviso una foto all’apparenza banale. Si vede infatti un suo piede ed una mano sulla sabbia.

Guardando attentamente, però, i fan della Gregoraci noteranno che c’è un nuovo anello di fidanzamento sulla mano della showgirl. Inoltre, in basso a destra c’è un piccolo messaggio, che forse vale più di tutto il resto che si vede nell’immagine. C’è infatti scritto in inglese “Happy“, cioè felice, vicino ad un cuore blu ed il nome del suo fidanzato.

Come mai hanno aspettato tanto a dichiarare il loro amore?

Nonostante il settimanale Chi avesse condiviso delle foto diversi mesi fa, la conduttrice di Battiti Live e Giulio Fratini non hanno mai voluto dichiarare ufficialmente il loro amore. La foto di Elisabetta Gregoraci ha dunque ufficializzato il grande annuncio che ormai si aspettava da diverso tempo e che forse ha tardato a causa di alcune dichiarazioni.

La showgirl Roberta Morise aveva dichiarato al settimanale Confidenze che, dopo un anno e mezzo di fidanzamento con Giulio Fratini, aveva deciso di trasferirsi a Firenze. La scoperta di un tradimento avrebbe messo bruscamente fine alla relazione, facendola soffrire. Precedentemente l’imprenditore sarebbe stato fidanzato anche con Raffaella Fico.

Ecco le foto scattate dai paparazzi del settimanale Chi ad Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: