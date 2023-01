Bonus 18App addio, per i giovani è rivoluzione: come funzionano le nuove carte. La Legge di Bilancio ha confermato il cambio in corsa

In mezzo ai bonus confermati e cancellati dalla legge di Bilancio 2023 il rischio è quello di perdersi, ma ci sono novità importanti anche per i giovani italiani. Perché ora è tutto confermato: questo sarà l’ultimo anno del Bonus 18app, sostituito da due nuovi strumenti: sono la Carta Cultura Giovani e Carta del Merito.

Una rivoluzione certa, ma graduale perché il vero cambiamento partirà dal 2024 sempre mantenendo gli stessi principi. Il bonus 18app da 500 euro è nato nel 2016 per facilitare i 18enni nelle spese essenziali per la cultura. Quindi l’acquisto di libri, biglietti per concerti, cinema, spettacoli di teatro o danza, mostre e altri eventi culturali.

Quindi i nati nel 2003, il cui termine per la registrazione è scaduto ad agosto 2022, continueranno a beneficiarne sino alla fine di febbraio 2023, termine ultimo per utilizzare il bonus. Allo stesso modo

Invece la classe 2004, quindi chi ha compiuto i 18 anni nel 2022, potrà presentare le domande per 18app a partire dal 31 gennaio 2023 fino al 31 ottobre 2023. Invece il bonus potrà essere utilizzato fino pendere al 30 aprile 2024.

Resta inteso che il bonus è riconosciuto a tutti i giovani residenti in Italia al compimento del diciottesimo anno d’età. Una carta elettronica dal valore complessivo di 500 euro, come è stato negli ultimi sei anni.

Bonus 18App addio, per i giovani è rivoluzione: arrivano due nuove carte

Cosa succederà invece dal 2024? Le due nuove carte sono la Carta Cultura Giovani e Carta del Merito, entrambe del valore di 500 euro ciascuna, finanziate con uno stanziamento complessivo pari a 190 milioni di euro e ci accompagneranno nei prossimi anni.

In particolare la Carta Cultura Giovani prevede 500 euro di bonus per i diciottenni che arrivano da famiglie con un Isee fino a 35mila euro, mentre Carta del Merito andrà a tutti i giovani, in base ai loro voti pieni alla maturità.

Quindi il bonus complessivo, per quelli che avranno preso il massimo dei voti alla maturità, recentemente riformata ancora una volta dal ministro Valditara, potrà raggiungere i 1000 euro. La Carta del Merito è dedicata ai giovani iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore ma anche quelli equiparati. Anche in questo caso l’apertura delle domande, dopo la registrazione sulla App specifica del Ministero della Cultura che sarà rinnovata.