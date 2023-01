Uomini e Donne, in arrivo una Scelta dalle prossime registrazioni: gli spoiler

I due protagonisti rimasti ancora al Trono Classico, Lavinia Mauro e Federico Nicotera, sarebbero molto vicini a fare la loro Scelta negli studi di Uomini e Donne. Ecco cosa sarebbe filtrato dagli ultimi spoiler sulle nuove registrazioni.

Sembrava che negli ultimi giorni dell’anno ci sarebbe stato spazio per delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, ma a quanto pare i protagonisti della trasmissione non si sono più ritrovati negli studi Mediaset per registrare nuove puntate. Quello che è emerso è che sicuramente verrà registrato un nuovo appuntamento nei prossimi giorni.

Secondo il giornalista Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe infatti essere il prossimo 6 gennaio la data in cui verranno riprese le nuove puntate. Come già si vociferava per la fine dell’anno, Federico Nicotera sarebbe ormai arrivato al momento di fare la sua Scelta. Il tronista si troverà molto probabilmente ad affrontare una bufera scatenatasi in questi giorni sui social.

Uomini e Donne, in arrivo la Scelta? Ecco gli spoiler

Diversi ammiratori di Uomini e Donne si sarebbero accorti che Alice, la corteggiatrice di Federico Nicotera, avrebbe usato su Instagram una foto presa da Pinterest. Secondo i fan, questo potrebbe significare che la corteggiatrice non è sincera. Le stesse accuse erano state mosse in passato anche ad altri vip, come ad esempio Sophie Codegoni.

Molto probabilmente queste insinuazioni faranno scatenare di nuovo Tina Cipollari e Gianni Sperti, che precedentemente si erano scagliati contro un selfie pubblicato da Carola nelle Storie di Instagram. Dopo un’esterna con Federico, la ragazza si era mostrata davanti allo specchio con un abbigliamento particolare, di cui aveva condiviso la marca.

I due tronisti pronti a scegliere fra i due corteggiatori

La scelta di Carola di pubblicare la foto subito dopo l’esterna aveva fatto esplodere il suo tronista. Federico, infatti, sospettava che lei stesse facendo di tutto per farsi pubblicità e lanciare la sua carriera da influencer. Se la situazione nel trono di Federico è infuocata, per Lavinia Mauro, l’altra protagonista del Trono Classico, la Scelta sembra molto difficile.

La tronista si è scambiata un bacio sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino. Il pubblico ha fatto capire di non aver apprezzato il comportamento di Lavinia, che dovrebbe fare la sua scelta comunque entro la fine di gennaio. Per il momento si sa ben poco riguardo i nuovi tronisti, che potrebbero debuttare in qualsiasi momento.

Ecco gli auguri di buone feste da parte degli opinionisti di Uomini e Donne. A sorpresa, è ricomparsa anche Tinì: