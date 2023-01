Un Posto al sole anticipazioni, spoiler pazzesco: c’entra Marina Giordano

In queste ore è spuntato uno spoiler pazzesco riguardante Un Posto al Sole. Nelle anticipazioni c’entra Marina Giordano: cosa accadrà.

Ancora oggi Un Posto al Sole riesce a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Nelle ultime ore sono spuntate le ultime anticipazioni della fiction, con ampio spazio al personaggio di Marina Giordano.

Il successo di Un Posto al Sole non conosce sosta. Infatti la sceneggiatura sempre avvincente tiene incollati allo schermo milioni di italiani. Il grande merito è anche degli attori che recitano al suo interno. Tra tutti spicca Marina Giordano interpretata da Nina Soldano fin dall’inizio. Nel corso dell’ultimo anno al personaggio le è successo di tutto: ha divorziato da Fabrizio Rosato, c’è stato il continuo tira e molla tra lei e Roberto Ferri, è stata prima avvelenata, poi rapita e infine violentata dal suo ex marito.

Ora però sembrerebbe aver trovato finalmente la serenità accanto a Roberto, l’unico uomo che abbia mai amato, e alla nipote Alice che ha portato una ventata di allegria e spensieratezza a Palazzo Palladini. A parlare del futuro del personaggio ci ha pensato la stessa Nina Soldano ai microfoni di Tele Sette. Infatti durante l’intervista l’attrice è riuscita a dare anche numerose anticipazioni sul futuro del suo personaggio. Andiamo quindi a vedere le parole della Marina Giordano di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole, la protagonista assoluta è Marina Giordano: le anticipazioni

Nina Soldano ha quindi deciso di lasciare una breve intervista a Tele Sette. Ai microfoni del portale l’attrice ha avuto modo di parlare anche delle vicende di Marina Giordano all’interno di Un Posto al Sole. In merito ha quindi affermato: “Anche nel 2023 Marina Giordano ne combinerà di tutti i colori e non troverà pace. Sono curiosa di sapere cosa inventeranno gli sceneggiatori” – ha poi continuato – “Marina è un personaggio ricco di sfumature. Da 20 anni emoziona i telespettatori lasciandoli con il fiato sospeso“.

Marina sa essere un’imprenditrice senza scrupoli ma, come ha dimostrato soprattutto nelle ultime puntate, è anche molto tenera all’occorrenza. Nina Soldano ha poi analizzato come ha vissuto queste feste di Natale ed ai microfoni ha affermato: “Il Natale è una festa importante ma da qualche anno la vivo con un misto di gioia e malinconia perché in questo periodo si pensa molto alle persone care che non ci sono più e allora subentra la nostalgia per i momenti passati con loro“. Da quando però l’attrice ha affianco il marito Teo i momenti di tristezza sono sempre più rari e l’allegria è sempre più di casa.