Diletta Leotta e Karius spiazzano tutti: non era mai accaduto prima

La coppia più chiacchierata del momento è sicuramente Diletta Leotta e Loris Karius. Adesso i due hanno spiazzato tutti: mai successo prima.

Da poco tempo Diletta Leotta e Loris Karius hanno ufficializzato la loro relazione. Adesso i due sono pronti a mostrarsi al mondo e finalmente hanno fatto una cosa mai successa prima: che cosa è accaduto.

Ormai non è più un mistero, Diletta Leotta e Loris Karius hanno ufficializzato la loro relazione. Il portiere in forza al Newcastle è infatti volato a Milano per trascorrere Capodanno con la sua nuova ragazza. La coppia sui social si è mostrata raggiante durante il cenone organizzato da lei. Già durante i giorni di Natale, la conduttrice siciliana di Dazn aveva fatto conoscere il nuovo fidanzato alla sua famiglia.

Nel giorno di Santo Stefano l’estremo difensore dei Magpies aveva raggiunto la Sicilia per le presentazioni ufficiali. I due si sono conosciuti a Londra lo scorso ottobre. Da allora sono diventati inseparabili. Un’unione che è coincisa con l’uscita di scena repentina del modello Giacomo Cavalli con cui la conduttrice faceva coppia fissa dall’estate del 2021. Adesso quindi Diletta sembra pronta a godersi in nuovo amore con il portiere tedesco.

Loris Karius, dalla papera in finale di Champions a Diletta Leotta: la sua rivincita

Loris Karius è certamente considerato uno dei calciatori più sexy al mondo. Il suo nome però spesso è associato alle papere commesse nel corso della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, quando ancora indossava la maglia dei Reds. Errori per i quali Karius viene ancora oggi sbeffeggiato come si evince da alcuni commenti postati sotto le foto che lo ritraggono con Diletta Leotta la notte di Capodanno.

Infatti tra i commenti più gettonati troviamo: “Karius papere in campo e gol fuori“, oppure anche “Miglior parata nella sua vita”, “Comunque me li sarei presi anche io tre anni di insulti per poi stare con Diletta Leotta”, “Ha perso la Champions League ma ha vinto il premio più grande, bravo”. Insomma nonostante la grande conquista amorosa, in molti non dimenticano il portiere per quella sfortunata serata di Champions.