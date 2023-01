Amici, le parole di Rudy Zerbi dietro le quinte: “Mi ha fatto proprio un bel discorso”

Un ex allievo della scuola di Amici 22 ha rivelato quali parole gli ha detto Rudy Zerbi dietro le quinte subito dopo l’eliminazione. Ecco perchè sono state fondamentali per il successo che è seguito all’esperienza nel talent-show.

L’ex allievo di Amici 22 ha sempre avuto una smisurata passione per il canto. Il classe 2004 vive da due anni circa con le sue due nonne, ed ha già accumulato un’invidiabile esperienza con i talent-show. Ha già all’attivo diversi singoli musicali ed ha partecipato a diverse competizioni e provini, incluse le audizioni per partecipare ad X-Factor.

Fedez era rimasto colpito dalle doti di Ascanio, che per questo motivo aveva partecipato al Bootcamp estivo. Le telecamere avevano anche registrato un’epica discussione fra la nonna dell’aspirante cantante ed il coach Fedez. Quando Ascanio era arrivato ad Amici, il pubblico aveva appena finito di assaporare le ultime puntate di X-Factor, compresi i suoi brani.

Amici, ecco cosa ha detto Rudy Zerbi dietro le quinte

Ascanio ha infatti presentato in entrambi i talent-show a cui ha partecipato i suoi due singoli, “Mood” e “Margot“. In particolare, quest’ultimo è diventato popolare sui social, soprattutto su TikTok, dopo la sua eliminazione da Amici 22. Su Spotify, ha raggiunto in poco tempo 2 milioni di visualizzazioni, superando anche Wax con Turista per sempre.

Nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv, Ascanio ha voluto respingere le voci secondo cui il suo singolo “Margot” debba la sua popolarità al fatto che sia stato eliminato da Amici 22. Secondo il cantante il brano viene semplicemente ascoltato perchè piace. Lo ha composto in circa 20 minuti pensando alla ragazza che stava frequentando e che è la sua fidanzata.

“Sei già sulla strada giusta”: l’incoraggiamento che ha cambiato tutto

Ascanio ha spiegato di sperare di poter ripetere il successo forse insperato di “Margot”. A gennaio uscirà un suo nuovo singolo, ma non ha voluto spiegare se anche questa canzone si ispira alla sua musa. L’ex alunno di Amici ha voluto però rivelare cosa gli ha detto Rudy Zerbi dietro le quinte poco dopo la sua eliminazione dal programma di Maria De Filippi.

Queste le parole di Ascanio: “Rudy Zerbi mi ha fatto proprio un bel discorso. Mi ha detto di continuare a credere nella mia musica, perchè lui lo ha fatto sin dall’inizio. Non dovevo pertanto dubitare del mio percorso“. Queste parole hanno dato molta forza nel momento dell’eliminazione, e sente che il suo successo appartiene anche a questo incoraggiamento.

Ecco uno dei tanti video di TikTok nati sulle note del brano “Margot” di Ascanio: