Milly Carlucci, non solo Ballando e Il Cantante mascherato: grande sorpresa per i fan. Il 2023 comincia con una clamorosa novità

Le feste di Natale e Capodanno segnano anche un crocevia nei programmi relevisivi in Italia. Molti hanno concluso da poco la loro stagione e altri sono pronti a cominciare. Maria De Filippi, ad esempio, ripartirà il sabato sera con C’è posta per te e poi la domenica con il serale di Amici. Milly Carlucci invece riprenderà Il Cantante Mascherato ma non solo.

Perché a sorpresa è stata lanciata un’indiscrezione che rischia di cambiare il volto dei programmi in prima serata della Rai, una sorpresa tenuta nascosta al pubblico fino ad oggi. A svelarla in paerte è il settimanale Visto che nel suo ultimo numero ha dedicato grande spazio ad una interessante intervista a Riccardo Cocciante.

Il cantautore e compositore che il mondo ci invidia ha festeggiato nel 2022 il ventennale dalla priam edizione di Notre Damne de Paris in Italia e sta lavorando su alrtri musical. Ma intanto come anticipa la rivista, la sua recente apparizione nella puntata finale di Ballando con le Stelle 2022 non era solo un rtegalo per i fan. Cocciante infatti prossimamente tornerà in tv con un progetto top secret proprio insieme a Milly Carlucci. “La collaborazione non finirà”, si legge sul settimamanale.

In attesa di capire meglio i contorni del nuovo progetto di Milly Carlucci, c’è già una data che i suoi fan hanno messo in agenda da tempo. Perché sabato 18 marzo 2023 comincerà la quarta stagione de Il Cantante Mascherato, una delle più belle sorprese anche come darti di ascolto nelle ultime stagioni della Rai.

Non a caso nella nuova edizione aumenterà il numero delle puntate che dovrebbero essere almeno otto, se non nove con la finale e quindi tenere compagnia al pubblico sino a fine maggio. Una novità importante rispetto al recente passato, mentre non cambierà nulla sulla formula: pubblico e giuria Vip dovranno indovinare chi canta e si nasconde.

Ma ci saranno un paio di novità importanti. La prima era stata anticipata dal sito specializzato Bubinoblog: nella prossima edizione del talent show infatti debutterà la figura del “Mascherato per una notte”, un ospite Vip e a sorpresa copiando quello che succede a Ballando con le Stelle.

L’altra sorpresa è nella giuria. Torneranno infatti Flavio Insinna e Francesco Facchinetti ma dovrebbe essere riconfermata pure Caterina Balivo reduce dall’esperienza come conduttrice di Lingo, il game show di La7. La faccia nuova quindi sarà quella di Iva Zanicchi, reduce da Ballando con le Stelle 2022.