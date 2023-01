GF Vip 7, clamoroso due di picche per Alfonso Signorini: la motivazione fa riflettere

Alfonso Signorini avrebbe preso un clamoroso due di picche, che di certo il pubblico del GF Vip 7 non si sarebbe mai aspettato. Ecco cosa ha raccontato un noto vip riguardo la sua possibilità di entrare a far parte del reality show.

In questo GF Vip 7 il conduttore aveva spiegato che si era voluto fare un lavoro un po’ diverso nella selezione del cast. Se i precedenti anni Alfonso Signorini aveva preferito scegliere i concorrenti soprattutto in base alla loro popolarità, quest’anno ha spiegato sul settimanale Chi di aver preferito scegliere persone con una storia da raccontare.

Il risultato non è stato sicuramente quello sperato, e spesso i litigi ed alcune cadute di stile sono state protagoniste della casa del Grande Fratello. Dopo gli insulti ricevuti da Marco Bellavia, che evidentemente non stava bene, ci sono state alcune squalifiche, ed il cast del GF Vip 7 è stato velocemente sostituito con diversi nuovi ingressi.

GF Vip, clamoroso due di picche per Alfonso Signorini

Il Natale non sembrerebbe aver reso più buoni i concorrenti del GF. Antonella Fiordelisi sarebbe diventata il bersaglio di numerose critiche. Secondo quanto ha spiegato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, però, questa potrebbe essere stata un’indicazione ricevuta da parte degli autori. Allo stesso modo, avrebbero suggerito a Dana di baciare George.

In effetti in questo GF Vip 7 non si sarebbero ancora create dinamiche importanti, e soprattutto non ci sarebbe nessun amore in grado di far sognare il pubblico. Gli autori starebbero selezionando nuovi concorrenti in grado di movimentare la situazione, e secondo le indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe anche preso un clamoroso due di picche.

“Non era il mio game“: ecco perchè ha rifiutato l’ingresso nella casa

Alex Belli, nel bene e nel male, è stato il mattatore del GF Vip 6. Il suo triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge ha appassionato milioni di italiani per tutta la durata del reality show dello scorso anno. Alfonso Signorini avrebbe chiesto proprio al “man” di entrare di nuovo nella casa, forse perchè sicuro che avrebbe creato di nuovo dinamiche interessanti.

Alex Belli ha spiegato a The Pipol Gossip perchè ha deciso di dare un due di picche ad Alfonso Signorini: “La verità? C’è stata un’idea di poter fare un ingresso. Poi, però, alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo, anche perché i concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano. È stato rifatto completamente il cast, infatti, però per usare un mio eufemismo non era il mio game“.