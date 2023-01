GF Vip 7, la classifica che scandalizza il pubblico: Edoardo è quinto – VIDEO

Nel corso di una conversazione nel giardino, un inquilino del GF Vip 7 ha rivelato una classifica che ha scandalizzato il pubblico: Edoardo si trova solo al quinto posto, ecco perchè questo sarebbe davvero inaccettabile.

Ciò che sembra davvero mancare in questo GF Vip 7 è proprio l’amore, in tutte le sue forme. Non sono nate importanti alleanze, come l’amicizia speciale fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nel GF Vip 5. Non c’è stato neanche un amore travolgente, come quello sbocciato fra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano nel GF Vip 6.

Ciò che di sicuro non manca in questa edizione del reality, sono le incomprensioni che nascono forse da un po’ di egoismo e molta capacità di fare strategie. Il tutto potrebbe essere riassunto nello sfogo di Oriana in confessionale, che sul web è subito diventato virale: “Come è possibile che una f*ga come me non trova nessuno qui dentro?“.

GF Vip 7, emerge la classifica: Edoardo è solo quarto

Dana Saber ha sussurrato nell’orecchio di Antonella Fiordelisi che gli autori le avrebbero suggerito di baciare George Ciupilan, forse per rimanere protagonista nelle dinamiche del reality show. Allo stesso tempo, Daniele avrebbe respinto definitivamente Oriana, gridandole in faccia che non le piaceva assolutamente il suo modo di fare.

Wilma Goich e Daniele, così come Sarah Altobello e Attilio Romita, sono ormai lontanissimi, in tutti i sensi. Edoardo Tavassi, mentre ascoltava lo sfogo di Edoardo Donnamaria, sembrerebbe anche aver paragonato Micol Incorvaia ad Antonella Fiordelisi a causa di un difetto che avrebbero in comune. Sarebbero molto belle ma, secondo loro, troppo infantili.

“Ha dei cambi di personalità netti, e non guarda in faccia a nessuno”

Donnamaria ha deciso per la seconda volta di prendere le distanze da Antonella, che allo stesso modo sembrerebbe non volerne sapere più nulla di lui. Edoardo, però, ha sottolineato che alcuni atteggiamenti di lei non sarebbero più accettabili. La Fiordelisi, secondo il racconto, sembrerebbe volersi inserire sempre nei litigi per aizzare le persone.

Attilio, sentendo parlare Donnamaria, ha voluto dargli un consiglio. Ha ricordato che l’inizio della relazione con Mimma non è stata facile. Si tiravano le valigie dietro ogni settimana, ma poi tornavano sempre a cercarsi. Per questo motivo, sicuro del fatto che Edoardo ed Antonella siano innamorati, gli ha consigliato di cercare un punto di incontro.

Ecco lo sfogo di Edoardo Donnamaria riguardo la sua relazione con Antonella Fiordelisi. Secondo il gieffino, lui occuperebbe solo il quinto posto nella classifica della sua ormai ex fidanzata. Prima di lui ci sarebbero il GF Vip, gli aerei, le persone che non si sono mai messe contro di lei, e la sua famiglia. Edoardo sarebbe dunque solo quinto.