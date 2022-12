Uomini e Donne anticipazioni, Maria De Filippi alza la voce: che attacco a un celebre volto

Secondo le ultime anticipazioni su Uomini e Donne, un’inedita Maria de Filippi alzerà la voce contro un cavaliere storico: cosa succederà.

Maria De Filippi è destinata ad essere la grande protagonista delle prossime puntate di Uomini e Donne. Infatti la conduttrice cambierà volto una volta e per tutte nei confronti di un cavaliere: tutte le anticipazioni.

In queste ore sono spuntate nuove anticipazioni riguardanti Uomini e Donne. Infatti a riportarle ci ha pensato ancora una volta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover. Al centro dello studio sono tornati Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Maria De Filippi, che nel corso della puntata si è scagliata contro Armando, ha chiesto anche a Umberto di posizionarsi sulla sediolina rossa. Infatti di recente il cavaliere ha avviato la conoscenza con la nuova dama.

La situazione si è fatta rovente quando Gloria ha rivelato di aver deciso di non vedere Umberto dopo la registrazione del giorno prima. Mentre invece la Nicoletti ha voluto rivedere Riccardo, il quale non si è tirato indietro. A questo punto quindi è intervenuta Maria De Filippi. La padrona di casa si è rivolta al Guarnieri, a cui ha fatto notare che il suo sarebbe un “un gesto di possesso”. A detta della conduttrice, il cavaliere tarantino si sarebbe dato una mossa solo quando ha visto che Gloria ha iniziato a uscire con un’altra persona e ha deciso di chiudere definitivamente con lui.

Uomini e Donne, Maria contro Riccardo: tutte le anticipazioni

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne ci sono stati anche due ritorni in studio, stiamo parlando di quello di Luisa e Salvio, che di recente si sono sposati. La coppia di recente ha parlato di matrimonio e di come sta procedendo la storia. Ma la situazione è diventata caotica quando Maria De Filippi ha dato una lezione ad Armando Incarnato. Oltre ad aver ripreso Riccardo, la conduttrice non è riuscita a trattenere il suo disappunto anche con il cavaliere napoletano.

Sulle anticipazioni infatti si legge che inizialmente la conduttrice ha annunciato che una ragazza sarebbe scesa per lui. Si tratta di una dama a cui Incarnato non ha più scritto, lasciandola da parte. Il cavaliere napoletano in studio pare abbia cercato di giustificarsi affermando “che era lei a non essere interessata”. Dopo queste parole Maria ha perso la pazienza ed ha esclamato nei confronti di Armando: “ma tu sei l’unico che è a UeD? Ti senti un personaggio?“. La furia di Maria non sarebbe finita qui ed avrebbe addirittura accusato Armando di fare qualche ritocchino.