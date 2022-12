“Personalità del cottonfioc e poco umile”, un ex di Antonella Fiordelisi asfalta Edoardo!

Quella dell’ex di Antonella Fiordelisi non è gelosia, ma una giusta risposta alle accuse mosse verso di lui dallo stesso Edoardo

L’opinionista di Forum, a volte, farebbe meglio a non commentare determinati dettagli della vita della sua dolce metà perché ciò che emerge, da fuori, è solo una brutta figura, come evidenziato dall’ex della stessa che l’ha asfaltato

Nei giorni scorsi, Edoardo Donnamaria ha menzionato Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sicuramente non con dolcezza e stima, tutt’altro: “Ma lo avete visto a lui? L’avete visto quanto è meglio di me? No, perchè se non lo avete visto, ve lo faccio vedere io! No perché io poi esco pazzo su queste cose, vi dico la verità. Voglio essere sincero con voi, sono molto invidioso di lui”.

La piccata ironia dell’opinionista di Forum non è affatto piaciuta al diretto interessato che non si è fatto attendere nella replica, sottolineando quanto fosse fuori luogo il commento dello stesso. Attualmente, Francesco Chiofalo è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci e della vita della sua ex gli importa ben poco, se non quando viene menzionato, appunto. Per questo motivo, l’ex Temptation Island è andato su tutte le furie.

Francesco Chiofalo risponde ad Edoardo Donnamaria e lo asfalta

Dopo aver vissuto la sua esperienza a Temptation Island con Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo ha avuto una storia più o meno duratura con Antonella Fiordelisi. Quando si sono lasciati, tutti erano increduli, ma Lenticchio ha ritrovato la felicità al fianco di Drusilla Gucci, mentre la Fiordelisi è entrata nella casa del GF Vip dopo diversi flirt.

Menzionato da Edoardo Donnamaria, Francesco Chiofalo non ha temporeggiato prima di rispondergli a tono: “Se lo avessi avuto qui davanti a me gli avrei detto sono invidioso di te. Vorrei avere il tuo taglio di capelli, la tua espressione del viso, il tuo fisico, il tuo carattere, la tua personalità pari a quella di un cotton fioc”.

Lenticchio ha poi continuato: “Molti ragazzi che partecipano a questo programma si sentono degli dei. Si pensano degli uomini arrivati. Questo ragazzo che nemmeno mi conosce si sente molto più gagliardo di me. Io ho l’illusione che se stavo dentro la casa si sarebbe autoeliminato dopo tre giorni. È convinto di essere molto meglio di me. Pecca di presunzione. Non sei umile quanto te la canti e te la suoni da solo. È un ragazzo molto poco umile”.