Nintendo Switch, non perdere queste offerte: disponibili solo a Capodanno!

Nintendo ha deciso di chiudere col botto proponendo tantissimi titoli della Switch in sconto solo per Capodanno

Numerosissimi titoli fino al 75% di sconto, questa l’offerta proposta direttamente sullo store online, senza doversi recare in alcun negozio per l’acquisto fisico dei giochi. Tra questi ce ne sono alcuni di alto spessore che sono imperdibili

Nintendo vuole terminare l’anno con i fuochi d’artificio ed aumentare i propri numeri: gli sconti proposti sono da pazzi! Nella locandina delle offerte si parla fino al 75% di sconto, ma aprendo il Nintendo eShop ci sono titoli scontati ancora di più, fino al 94%. Tra i giochi in sconto ce ne sono alcuni molto interessanti, specialmente quelli riguardanti la galassia Super Mario Bros, che hanno richiamato all’attenzione tutti gli appassionati del genere.

Anche nel periodo di Natale, Nintendo ha proposto sconti assurdi, ma in questo caso ha deciso di superarsi proponendo oltre 3.000 titoli a prezzi scontatissimi ed irripetibili per cui vale la pena acquistare adesso. Basterà aprire il sito Nintendo, oppure aprire l’applicazione Nintendo eShop direttamente dalla propria console per procedere all’acquisto tramite pagamento digitale, senza doversi recare in un negozio fisico. Prima di acquistare qualsiasi titolo è consigliabile controllare se si ha abbastanza spazio sulla propria Switch.

Nintendo Switch, prezzi pazzi! Ecco tutti i titoli super scontati