Netflix, tutte le serie ed i film più visti nel 2022: Mercoledì non è al primo posto!

Netflix ha sganciato la bomba pubblicando la lista dei film e delle serie TV più viste nel 2022: sorpresa in cima

Il grande successo di Mercoledì di Tim Burton non è bastato a concludere l’anno coi fuochi d’artificio perché non è riuscito ad arrivare in cima alla lista, ma quasi. Tra i titoli più amati della piattaforma di streaming ce n’è anche uno italiano

Mercoledì Addams non ama essere seconda, eppure si deve arrendere alla supremazia di un’altra serie Netflix che ha spopolato sulla piattaforma di streaming. A termine di questo 2022, è stata pubblicata la lista dei film e delle serie TV più viste, a seconda di alcune categorie, non senza diverse sorprese e la prima è proprio l’assenza della serie TV di Tim Burton dalla vetta.

Le 10 serie più viste (in lingua inglese)

1. Stranger Things 4

2. Mercoledì

3. Dahmer – Mostro

4. Bridgerton 2

5. Inventing Anna

6. Ozark 4

7. The Watcher

8. The Sandman

9. The Umbrella Academy 3

10. Virgin River 4

Nessuna sorpresa nella top 3 con le serie TV più chiacchierate di quest’anno, in Italia. Stranger Things, Mercoledì e Dahmer sono state le serie più viste, su cui si sono costruiti meme ed infiniti trend sul web che hanno portato la popolarità a queste.

Netflix, tutte le classifiche del 2022

Le 10 serie più viste (non in lingua inglese)

Tra queste ci sono ben 3 serie spagnole, tre sudcoreane, una colombiana, una messicana e un’altra tedesca.

1. All of Us Are Dead

2. Avvocata Woo

3. Palpito

4. Till Money Do Us Part

5. Elite 5

6. Chi Scherza col Fuoco

7. The Empress

8. Business Proposal

9. Entrevías

10. Benvenuti a Eden

I 10 film più visti (in lingua inglese)

1. The Gray Man

2. The Adam Project

3. Purple Hearts

4. Hustle

5. The Tinder Swindler

6. The Sea Beast

7. Enola Holmes 2

8. Senior Year

9. The Man From Toronto

10. Day Shift

I 10 film più visti (non in lingua inglese)

Ed è in questa classifica che, all’ottavo posto, figura il film italiano Il mio nome è vendetta della Colorado Film con protagonista Alessandro Gassman.

1. Troll

2. All Quiet on the Western Front

3. Black Crab

4. Through My Window

5. The Takedown

6. Loving Adults

7. Carter

8. Il Mio Nome è Vendetta

9. Restless

10. Furioza