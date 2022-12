Meteo, torna l’inverno: la svolta con il nuovo anno

In queste ore l’inverno è pronto a tornare alla riscossa secondo le ultime previsioni meteo. Infatti non è finita qui: cosa accadrà a breve.

La situazione meteorologica sulla penisola italiana è in continua evoluzione. Infatti secondo le ultime proiezioni meteo, il campo anticiclonico potrebbe ben presto abbandonare il paese: tutte le previsioni dei prossimi giorni.

Per tutti gli amanti del freddo arrivano belle notizie. Infatti l’Inverno non è di certo finito per la penisola italiana. Se negli ultimi giorni il grande freddo è stato latitante, d’altra parte abbiamo avuto una vasta corrente anticiclonica che ha coperto il paese. Qualcosa però sembra pronta a cambiare con l’arrivo dell’anno nuovo. Secondo l’ultimo aggiornamento del Centro Europeo una veloce perturbazione atlantica potrebbe provocare delle piogge, soprattutto al Nord e sulla Toscana, nella giornata di Martedì 3 Gennaio.

Nonostante il ritorno di precipitazioni abbondanti, al momento non è segnalata alcuna svolta fredda. Infatti per vedere qualcosa muoversi dovremo aspettare la fine di gennaio. Una conferma arriva dal modello americano, che nelle ultime ore ci ha fornito alcune anticipazioni su quello che potrebbe accadere. A partire dal 10 gennaio quindi potrebbe innescarsi un impulso gelido direttamente dal Circolo Polare Artico, in rotta dapprima sull’Europa centrale e poi anche sul nostro Paese. Andiamo quindi a scoprire cosa potrebbe succedere nelle prossime ore.

Meteo, l’anno si chiude con poche piogge: cosa sta succedendo

Nel corso di questo sabato che chiude l’anno, l’ultimo fronte del 2022 si accinge a completare il suo passaggio sulla Penisola. Si tratta di un fronte nel complesso poco organizzato ma i fenomeni si sono rivelati localmente anche intensi. Questi fenomeni inoltre stanno colpendo principalmente l’Alta Toscana. Qui anche nell’ultimo di questi 365 giorni si abbatteranno ancora una volta delle deboli precipitazioni. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione nuvolosa in Val Padana, Prealpi e Liguria. Inoltre delle lievi piogge andranno a colpire il Levante Ligure, mentre sulle Alpi la giornata sarà caratterizzata da parziali schiarite. Le temperature risulteranno stazionarie e si stabilizzeranno tra i 9 ed i 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia non mancheranno delle locali pioviggine pronte a colpire Toscana, Umbria, alte Marche e alto Lazio. Altrove invece avremo ampie schiarite specialmente in Abruzzo. Le temperature risulteranno in rialzo con massime che andranno dai 14 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione in prevalenza soleggiata, salvo delle nubi basse che andranno a coprire la Campania ed a tratti anche su ovest Sardegna e Salento. Altrove la situazione risulterà poco nuvolosa. Le temperature risulteranno in lieve calo, con massime che andranno dai 14 ai 18 gradi.