Il paradiso delle signore anticipazioni, colpo di scena Marcello: pubblico senza parole

In queste ore sono spuntate le prime anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradios delle Signore: colpo di scena per Marcello.

Anche in vista dell’anno prossimo, Il Paradiso delle Signore si conferma una delle serie di punta della Rai. Infatti sono sempre tante le anticipazioni che escono sulla soap opera italiana: Marcello protagonista assoluto delle prossime puntate.

Anche a partire dal 2023, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16.05 circa la soap di Rai 1 continua ad appassionare un numero sempre più ampio di telespettatori ed il merito è soprattutto delle trame ricche di colpi di scena e risvolti inaspettati. In queste ore sono spuntate le anticipazioni riguardanti Il Paradiso delle Signore. A fornirle infatti è proprio l’attore Pietro Masotti in una lunga intervista concessa a NuovoTv. L’attore ha principalmente rivelato cosa succederà al suo personaggio, Marcello Barbieri.

Parlando della sintonia con la contessa Adelaide e deciso a riconquistare Ludovica, l’attore ha quindi affermato durante la sua intervista: “Adesso che lei è ritornata in scena le sue attenzioni si focalizzano di nuovo sulla donna che da sempre è padrona del suo cuore. Lui farà di tutto per riprendersela. Non solo” – Barbieri ha quindi continuato – “Avrà anche una svolta professionale molto importante che lo farà diventare ricco e lo porterà molto in alto“. Andiamo quindi a vedere gli spoiler per le prossime puntate.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di Pietro Masotti: cosa accadrà

Pietro Masotti ha quindi rivelato nella sua lunga intervista a Nuovo Tv cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Innanzitutto l’attore ha parlato del rapporto tra Marcello e la contessa Adelaide rivelando che il suo personaggio per la Sant’Erasmo prova stima, simpatia, amicizia ma anche attrazione ricambiata ma che adesso tutto è stato stravolto dall’arrivo di Ludovica suo chiodo fisso ed unico e vero amore. Il giovane Barbieri quindi è pronto a tutto per i riconquistare la Brancia di Montalto.

Sul rapporto tra i due personaggi, Masotti però ha affermato: “È una storia che potrebbe divampare e diventare una passione travolgente se solo tutt’e due non fossero già profondamente coinvolti da altre persone” – ha poi continuato – “Il loro legame è nato nel corso dei mesi spontaneamente e senza retropensieri ma ora che siamo a fine anno tutto cambia di nuovo“. Saranno quindi interessanti le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, con i telespettatori pronti a capire cosa accadrà tra i due personaggi.