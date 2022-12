“Non ci siamo proprio”, Edoardo Donnamaria chiude con Antonella: cos’è successo

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno vivendo un momento di crisi: tra i due non c’è più lo stesso feeling

La coppia più amata del GF Vip sembra star scoppiando, giorno dopo giorno: troppe incongruenze caratteriali, diversi fraintendimenti e la voglia di starsene da soli. Nelle scorse ore ne è accaduta un’altra che li ha separati

Da giorni, le cose tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non vanno bene. Tra i due emergono sempre più differenze caratteriali e modi di agire nettamente diversi, a tal punto da farli discutere per ogni minimo dettaglio. L’opinionista di Forum, lungo un duro sfogo con Davide Donadei, ha ammesso di voler lasciare nuovamente la vippona: “Se abbiamo chiuso? Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino”.

Una gelosia insormontabile quella di Edoardo che ha anche aggiunto: “Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao!”.

Antonella Fiordelisi stanca: le cose con Edoardo Donnamaria non vanno affatto bene

Se Edoardo non è soddisfatto di come vanno le cose con Antonella, anche per lei non c’è nulla di recuperabile in questo rapporto, nonostante ne soffra parecchio. Chiacchierando proprio con Antonino, Andrea e Dana, la Fiordelisi è letteralmente esplosa: “Non mi può più mancare di rispetto. E non è che adesso ci ripensa. Quindi fuori dalla mia stanza! Non è che alle quattro del mattino si può avvicinare a dirmi quanto sono bella. Bella il cavolo. ‘Mi fai impazzire’ e mi tocca! No! Assolutamente no zero! Niente coccole e baci”.

Anche Antonella non è contenta degli atteggiamenti di Edoardo e proprio non riescono a trovare un punto di incontro: “Si faccia coccolare dal suo gruppo e dai suoi amici. Lui non ha capito che non dormirà più con me. Gli butto tutte le camicie che ha. Ne ha alcune nella camera. Gliele butto tutte a terra. Sì le butto tutte così impara a comportarsi la prossima volta”.