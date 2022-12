“Bombi o passi?”, Pierpaolo Pretelli e Alfonso Signorini mandano in tilt il web – VIDEO

Sta spopolando su TikTok il trend “Bombi o Passi?” e Pierpaolo Pretelli ha preso subito la palla al balzo per coinvolgere Alfonso Signorini

Il nuovo trend di TikTok consiste nell’usare un effetto che propone casualmente personaggi dei cartoni animati e indicare se piacciono o non piacciono. Il video fatto dalla coppia artistica del GF ha scatenato l’ilarità di tutti

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nei giorni scorsi, hanno provato l’uno sull’altra il filtro dei cartoni animati seguendo il trend “Bombi o Passi?”. Approfittando del successo riscosso, l’ex gieffino e opinionista del reality show, in sostituzione di Sonia Bruganelli, ha deciso di riproporlo con Alfonso Signorini. Un po’ boomer, senza sfrontatezza, il conduttore del reality show di Canale 5 ha gettato nell’ilarità non solo il suo collega, ma il web intero che ha fatto volare il video in poche ore.

In men che non si dica, infatti, il video di Pierpaolo Pretelli e Alfonso Signorini è diventato virale ed ha raccolto migliaia di commenti di persone che non resistevano alle risate. Ma cos’è che hanno fatto, insieme, i due? Un mix di spontaneità e innocenza che ha attratto il web più di ogni altro video del Pretelli.

Alfonso Signorini fa esplodere il web con Bombi o Passi? insieme a Pierpaolo Pretelli

Nel video pubblicato su TikTok da Pierpaolo Pretelli in compagnia di Alfonso Signorini, i due si divertono nel nuovo trend che consiste nell’individuare, tra i personaggi dei cartoni animati, chi piace e chi no. Cos’ha scatenato l’ilarità del web? Le risposte del conduttore del Grande Fratello VIP spalleggiato dall’opinionista che ha stuzzicato costantemente il direttore di Chi.

L’amicizia che lega i due è partita da quando Pretelli è entrato al GF Vip ed ha trovato la sua fortuna: non solo un inizio di carriera in TV, ma anche il suo grande amore Giulia Salemi. Tutti e tre, spesso e volentieri, sono insieme anche oltre la vita professionale: il direttore di Chi non ha mai nascosto la stima che prova nei loro confronti.