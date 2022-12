“Ci puoi fare solo un giretto”, Attilio Romita di nuovo sotto accusa: il web lo vuole fuori

Attilio Romita è nuovamente sotto accusa per una terribile frase detta nei confronti di un’altra concorrente del GF Vip

Il giornalista e vippone di Cinecittà è stato nuovamente accusato dal web dopo una terribile frase che potrebbe costargli caro. Dopo quanto detto su Sarah Altobello, torna a parlare di una sua compagna di viaggio in maniera sgradevole

Attilio Romita ha accusato Giucas Casella di non essere propriamente un gentiluomo con le donne, a pochi giorni dalla sua presenza al GF Vip, ma quanto ha fatto successivamente potrebbe essere ugualmente poco considerato come galanteria.

Dopo il flirt avuto con Sarah Altobello -non dimenticandoci del suo matrimonio con Mimma Fusco- l’ex mezzobusto del TG1 durante un confessionale non è stato molto dolce nei suoi confronti: “Non mi potrei permettere di andare in giro a cena con delle persone che, anche per lavoro, frequento abitualmente, con una compagna così frou frou diciamo. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche una capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah credo che finiremmo male”.

Attilio Romita su Oriana Marzaioli: “Si può fare un giretto”

Attilio su Oriana: “È una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po fa un giretto” COSA CAZZO HANNO SENTITO LE MIE ORECCHIE, CHE SCHIFO. 🥶#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/XiuEwX1q8A — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 30, 2022

Durante una conversazione con Daniele Del Moro, Attilio Romita ha fatto un’altra terribile uscita che ha scatenato le accuse da parte del web. L’ex mezzobusto del TG1, infatti, parlando di Oriana Marzaioli ha commentato: “È una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po fa un giretto”.

L’allusione a donna come oggetto di Attilio nei confronti di Oriana è stata terribile ed il web non ha lasciato passare inosservata la sua frase. Sul web si è subito scatenata una mozione che vorrebbe proprio Romita fuori dalla casa del Grande Fratello VIP per questo suo perpetuo modo di parlare delle sue compagne d’avventura.