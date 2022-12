Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Federico, colpo di scena Gemma

In rete sono spuntate le prime anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e Donne. Dopo la pausa Natalizia ne accadranno di belle.

Il dating show di Maria de Filippi, Uomini e Donne, si è fermato per la pausa natalizia. Ovviamente stiamo parlando solo della messa in onda, visto che le registrazioni sono proseguite: cosa accadrà nelle prossime puntate.

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne hanno come protagonista Federico Nicotera, con le sue corteggiatrici Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Infatti nel corso della registrazione della puntata di ieri, giovedì 29 dicembre 2022, non sono mancate le lacrime e le sorprese, tra cui anche un palo per Gemma Galgani. A svelare il tutto ancora una volta ci ha pensato il portale Uominiedonneclassicoeover, secondo il quale Federico nel corso del giovedì ha scelto di rivedere solamente Alice. I due si sono incontrati dopo la registrazione, con Nicotera ancora al centro di liti e tensioni.

Federico e Alice si sono spostati insieme in macchina e durante il tragitto lui è sceso a casa sua. Il tronista ha preferito, però, non far entrare la corteggiatrice. Tra di loro ci sarebbe stato anche un bacio. Allo stesso tempo Carola non è riuscita a trattenere le lacrime in studio. Nicotera ha così deciso di invitarla a ballare. Le anticipazioni di UeD rivelano che nessuno dei due tronisti ha annunciato quando farà la sua scelta. Nonostante ciò nella registrazione di ieri, Federico ha rivelato di voler fare due esterne belle. Maria De Filippi quindi è intervenuta per schiarire le idee ed ha posto anche il quesito di quando accadrà la scelta.

Uomini e Donne anticipazioni, liti e tensione per Federico: altro palo per Gemma Galgani

In vista dell’anno nuovo ci sarà una nuova pausa per Uomini e Donne, con le registrazioni che riprenderanno solamente il prossimo 6 gennaio 2023. Nicotera ha quindi tutto il tempo del mondo per fare le sue due esterne prima di comunicare la scelta. Quindi secondo le previsioni è possibile che Nicotera scelga proprio durante la prossima registrazione.

Ora i due tronisti, Federico Nicotera e Lavinia Mauro, sono chiaramente vicini al giorno della scelta. La tronista infatti è uscita con Alessio Corvino e tra loro c’è stato un bacio. Questo avvenimento non è stato accolto alla grande da Alessio Campoli.

Passando al Trono Over, sebbene stesse frequentando altre dame, Gemma Galgani non si è fermata e ha preferito continuare la conoscenza con Alessandro, un nuovo cavaliere. Oggi, però, l’uomo ha sorpreso tutti rivelando che con la dama torinese vede solo un rapporto di amicizia. Altro da parte sua non potrà esserci. Sono tantissimi i telespettatori curiosi di sapere come reagirà la contestata dama torinese a queste parole.