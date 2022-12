Elodie e Andrea Iannone scappano al mare: c’è un dettaglio che fa sognare i fan

Nuova fuga d’amore per Elodie ed Andrea Iannone. I due sono scappati al mare ed i fan hanno notato un dettaglio da sogno: di cosa si tratta.

Andrea Iannone ed Elodie sono una delle coppie più chiacchierate dell’anno. I due sembrano aver trovato il giusto feeling per portare avanti la relazione e si sono concessi una fuga al mare: il dettaglio che fa sognare i fan.

Giornata di mare e tanto amore per Elodie ed Andrea Iannone. La coppia infatti si è rifugiata tra le onde per trascorrere il pomeriggio natalizio. L’immagine più romantica tra i due sono ombre sulla sabbia e il mare a farne da sfondo.

La storia d’amore tra la cantante e l’ex pilota sembra aver preso il volo e procede a gonfie vele. Inoltre adesso anche i followers sembrano entusiasti di vederli insieme. A parlare di questa storia d’amore ci ha pensato proprio Elodie, prima ai microfoni di Verissimo e poi da Maria de Filippi. E mentre si prepara alla nuova edizione di Sanremo dove parteciperà col brano “Due”, Elodie si rilassa al mare, pubblicando sui social anche una story.

Elodie ed Andrea Iannone al mare: la storia procede a gonfie vele

Mentre si gode una vacanza al mare con Andrea Iannone, Elodie è sempre più pronta a tornare con un nuovo brano che la porterà in giro per i forum più importanti d’Italia. Ma prima del prossimo tour la cantante è pronta a tornare a partecipare al Festival di Sanremo in qualità di big in gara. Inoltre per presentare il nuovo album si è presentata in una veste inedita che, però, non ha convinto tutti.

Elodie ha posato per uno shooting footgrafico alternativo, con reazioni dei fan che non sono apparsi convinti del tutto. Infatti a creare polemiche tra gli haters ci hanno pensato proprio gli scatti in black and white. Un utente infatti ha sottolineato: “Basta mostrare seni e c**i, non devi mostrarti sempre nuda o volgare“, invitandola a puntare più sulle doti canore che su quelle fisiche. Oltre ai commenti infelici, però, non mancano quelli positivi degli utenti che paragonano la cantante ad una dea.