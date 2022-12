Uomini e Donne anticipazioni, terremoto in studio: Maria De Filippi senza parole

In queste ore sono spuntate le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e Donne. Terremoto in studio: interviene Maria De Filippi.

Le ultime anticipazioni riguardanti Uomini e Donne sono davvero succulenti. Infatti ci sarebbe stato un vero e proprio terremoto in studio, con i presenti che si sono rivoltati contro una delle dame: che cos’è successo.

Le prossime puntate di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, saranno abbastanza movimentate. Infatti i protagonisti del dating show sono tornati nello studio di Canale 5 dopo Natale per registrare le puntate che andranno in onda a gennaio 2023 dopo la pausa natalizia. A riportare le prime notizie riguardanti le ultime registrazioni ci ha pensato come al solito la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, secondo il quale al centro dello studio sarebbe tornata Gemma Galagani. Quest’ultima sta continuando la sua conoscenza con Alessandro.

La dama torinese quindi sarebbe pronta a continuare la frequentazione nonostante l cavaliere abbia scelto di proseguire anche con Pamela. Intanto in studio Alessandro e Paola hanno litigato animatamente. Proprio quest’ultima si sarebbe lamentata “arrampicandosi sugli specchi” di alcune scelte fatte dal cavaliere. Allo stesso tempo avremo una Gloria Nicoletti che ha ribadito la sua posizione con Riccardo Guarnieri. Per lei infatti la frequentazione si è chiusa ufficialmente. Oggi la dama preferisce concentrarsi sulla conoscenza con un altro cavaliere, Umberto. Le tensioni sono aumentate proprio quando la dama ha espresso questo suo nuovo interesse.

Uomini e Donne, le anticipazioni: tensioni in studio

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne non sono finite qui. Infatti sempre secondo Uominiedonneclassicoeover, Cristina Tenuta ha rivelato il suo interesse nei confronti di Alessandro. Proprio la dama ha sorpreso tutti rivelando che i due si sono sentiti parecchie volte. Armando Incarnato ha preso la palla al balzo e si è scagliato contro Cristina, criticando la sua scelta. Ma il cavaliere napoletano non sarebbe stato l’unico a scagliarsi contro la tenuta. Infatti ad unirsi al coro ci hanno pensato anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, sostenuti dal pubblico.

La presa di posizione di Sperti è sorprendente, visto che l’opinionista più volte ha preso le difese della tenuta. Grandi novità anche per Federico Dainese, che ha lasciato ufficialmente il trono. Il motivo è semplice, visto che tutti ricorderanno come Federico Nicotera abbia preferito ballare con Carola Carpanelli. Per il tronista quindi il percorso va avanti tra liti e tensioni, con i telespettatori che pensano che ben presto Nicotera farà la sua scelta. Oltre questo, la conduttrice mostra a tutti la nuova esterna di Federico e Carola. I due hanno discusso animatamente e non sono neppure riusciti a trovare un punto di incontro. Saranno quindi caldissime le prossime puntate del dating show.