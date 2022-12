I talebani decidono di vietare l’istruzione universitaria alle donne in tutto l’Afghanistan. Provvedimento che ha suscitato indignazione in tutto il mondo, anche all’interno del Paese. Risale a qualche giorno fa il clamoroso gesto di un docente universitario, Ismail Meshal, che ha preso i suoi diplomi. Strappandoli in diretta tv durante un’intervista. Meshal è stato chiaro sui motivi del suo clamoroso gesto: “Se mia sorella e mia madre non possono studiare, allora non accetto questa educazione. Questo non è un Paese dove ci si può istruire.”

Il video è diventato subito virale sui social dopo la condivisione su Twitter di Shabnam Nasimi, ex consigliere politico del ministro per il reinsediamento afghano e ministro per i rifugiati. “Scene sorprendenti mentre un professore universitario di Kabul distrugge i suoi diplomi in diretta tv in Afghanistan”, scrive Nasimi sul social. La quale lavora attualmente come direttore esecutivo di Conservative Friends of Afghanistan, che si concentra sulla promozione della comprensione e del sostegno all’Afghanistan nel Regno Unito. I talebani hanno usato filo spinato e guardie armate per impedire alle donne afghane di entrare nelle università.

Eppure, nonostante le intimidazioni, protestano insieme a coraggiosi uomini afgani. Chiedendo che alle donne e alle ragazze vengano concessi i loro diritti fondamentali”. Come scrive la giornalista della Bbc Yalda Hakim. A seguito di una riunione del governo talebano, le università sono state incaricate in una lettera – confermata dal ministero dell’istruzione superiore del regime – di sospendere immediatamente l’accesso delle studentesse fino a nuovo avviso, in conformità con una decisione del governo. «Siete tutti informati di attuare immediatamente l’ordine citato di sospendere l’istruzione delle donne fino a nuovo avviso”, ha detto il ministro dell’istruzione superiore Neda Mohammad Nadeem in una lettera a tutte le università governative e private in Afghanistan.