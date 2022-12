Lutto nel mondo del calcio, Pelé non ce l’ha fatta: è morto a 82 anni

Per i suoi risultati è considerato il più forte calciatore di tutti i tempi insieme con Diego Armando Maradona, col quale condivide il riconoscimento della Fifa come giocatore del secolo.

Edson Arantes do Nascimento, noto come Pelé, è morto circondato da tutti i suoi familiari. Aveva 82 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Era ricoverato all’ospedale Albert Einstein a San Paolo a causa di un peggioramento delle sue condizioni e si stava sottoponendo a cure palliative alle quali ormai non rispondeva più.

Già nei giorni scorsi gli ultimi bollettini medici avevano parlato di “insufficienza renale cardiaca”. Il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, una delle due figlie, Kely Nascimento, aveva postato su Instagram una foto che la ritraeva insieme con il padre nella stanza del nosocomio, lasciando ben poche speranze ai fan del padre: “Restiamo qui, nella lotta e nella fede. Un’altra notte insieme”.

La morte di Pelé ha lasciato il mondo del calcio senza parole. Dopo aver vinto tre coppe del mondo – unico calciatore della storia ad avere questo privilegio – ha lasciato la sua famiglia e i tifosi di tutto il mondo.

La notizia del peggioramento delle condizioni di salute del campione circolavano già da alcune settimane e durante i Mondiali di calcio in Qatar, la Nazionale brasiliana gli aveva spesso dedicato dei messaggi di vicinanza.

Pelé è morto: il messaggio della figlia Kely su Instagram

“Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”, ha scritto su Instagram la figlia Kely, poco dopo la morte di Pelé, considerato dalla Fifa il calciatore con il maggior numero di reti segnate.

La vita di Pelé

Pelé era nato il 23 ottobre del 1940 nel villaggio di Três Corações, nello stato meridionale del Minas Gerais. A cinque anni si trasferì con la famiglia a Bauru, un centro urbano nello Stato di San Paolo, dove iniziò a giocare a calcio.

Dopodiché si trasferì nella città San Paolo per giocare col Santos, squadra con cui esordì il campionato il 7 settembre 1956. Da quel giorno fino al primo ottobre 1977, giorno in cui ha giocato l’ultima partita, la sua carriera fu una delle più belle nella storia del calcio.

Pelé ha ereditato la passione per questo sport dal padre e ha giocato in due sole squadre: il Santos e il New York Cosmos. Per i suoi risultati è considerato il più forte calciatore di tutti i tempi insieme con Diego Armando Maradona, col quale condivide il riconoscimento della Fifa come giocatore del secolo.