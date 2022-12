Anticipazioni Uomini e Donne, Tina e Gianni furiosi: c’entra Alessandro

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono davvero senza parole: tutte le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne

La coppia di opinionisti non è sempre d’accordo, ma quando si trovano sulla stessa lunghezza d’onda non ne lasciano per nessuno. Nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi si scalderanno i toni.

Uomini e Donne ha dato appuntamento ai propri telespettatori direttamente al 2023: la produzione ed i protagonisti, quest’anno, hanno deciso di interrompere la trasmissione del dating show, ma non le registrazioni che continuano ad essere fatte negli studi Mediaset di Cinecittà. Grazie a Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover sappiamo che nelle prossime puntate gli animi si scalderanno particolarmente.

Tutto comincia da Gemma che si presenta al centro dello studio in compagnia di Alessandro, con il quale le cose pare stiano procedendo abbastanza bene, contro ogni aspettativa, vista e considerata l’esperienza della dama al dating show. Tuttavia, di lì a poco è scoppiata una polemica in cui, stranamente, si sono schierati tutti a favore della Galgani, per una volta. In particolare, Cristina palesa il suo interesse proprio per Alessandro, dichiarando che i due hanno già avuto modo di sentirsi.

Ad attaccare, dapprima, la dama ci pensa Armando Incarnato seguito a ruota da Gianni, Tina ed il pubblico che non hanno affatto condiviso la sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera è a breve?

Alice o Carola, chi sarà la scelta di Federico Nicotera? Prima che questa arrivi, secondo quanto svelato da Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe siano necessarie un altro paio di esterne con entrambe che possano dare un giudizio definitivo, o almeno così il tronista ha risposto a Maria. Nelle puntate registrate mercoledì 28 dicembre, Alice, a seguito della scorsa registrazione, ha avuto uno sfogo in camerino per la scelta di Federico di ballare con Carola. Proprio con quest’ultima è andata in onda un’esterna che li ha visti discutere. La discussione è continuata anche in studio, insieme ad Alice. Alla fine, Federico decide di ballare con Alice.

Anche Lavinia non se la passa proprio bene: in studio va in onda l’esterna in cui bacia Alessio Campoli e litiga con Alessio Corvino il quale ha detto di non voler più tornare in trasmissione.