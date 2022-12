Anticipazioni Un Posto al Sole, una tragedia avvolgerà Alice: torna anche Elena?

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole sono davvero travolgenti e prospettano un ritorno molto sperato

Nelle prossime puntate della soap opera partenopea si sciorinerà ancor meglio la questione tra Alice e Nunzio, soprattutto a seguito della partenza di Chiara. Cos’accadrà di tanto tragico che sconvolgerà la vita della giovane influencer?

Questa sera c’è l’attesissima puntata di Un Posto al Sole che ci dirà cosa Alice ha intenzione di riferire a Chiara, una volta che l’ha fermata nel giardino di Palazzo Palladini. Nunzio è tra due fuochi, due caratteri molto ardenti e l’errore è stato commesso da lui, approfittando di un momento di lontananza da Chiara, che però potrebbe compromettere il suo stesso matrimonio. Nel frattempo, giungono nuove anticipazioni dal 2023 che mescolano nuovamente tutte le carte.

Nelle prossime puntate, ci sarà il tanto atteso veglione di Capodanno su cui Alice cambierà idea ed inviterà i due fidanzati. Proprio alla festa, la Petrone avvertirà che qualcosa non va e si sentirà, in qualche modo, esclusa, nonché un peso per lo stesso Nunzio e gli darà il via libera per divertirsi in una nuova relazione. Sembrerebbe proprio che l’imprenditrice sia decisa nel lasciare il passaggio del testimone alla giovane cameriera del Caffè Vulcano, ma non tutto va sempre liscio ad Un Posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole, gravidanza indesiderata? Violenza? Elena può tornare in città

Immediatamente dopo il rientro di Chiara in comunità, Alice affronterà un vero e proprio dramma. Non c’è ancora certezza su quanto accadrà, ma pare che la cosa getterà particolarmente in ansia Marina, a tal punto da dover coinvolgere Elena che, a questo punto, potrebbe tornare in città. Fonti ufficiali delle anticipazioni di Un Posto al Sole parlano di “una verità tutta da dimostrare che metterà contro personaggi finora andati molto d’accordo”. Non sembrerebbe esserci spazio a malattie -anche e soprattutto perché se ne sta già parlando con Rosa e Manuel- ma ci sono ipotesi molto interessanti.

Alcune provengono dal cattivo gesto di Nunzio, nei confronti di Alice, nei giorni scorsi, quando l’ha spintonata per rifiutarla e si pensa ad una violenza. C’è chi, invece, ipotizza ad una gravidanza indesiderata per Alice.