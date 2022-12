Amici, indiscrezione bomba: insegnante pronta ad abbandonare per tornare in Rai!

Maria De Filippi perde pezzi? L’indiscrezione riguarda il prossimo anno di Amici che potrebbe perdere una delle sue insegnanti

Nella prossima stagione del talent show di Canale 5, la padrona di casa potrebbe perdere qualche pezzo e doversi reinventare. Dopo Anna Pettinelli e Veronica Peparini, può esserci un’altra uscita di scena.

Quest’anno sono state in due a lasciare Maria De Filippi, Anna Pettinelli e Veronica Peparini sostituite rispettivamente da Arisa e Emanuel Lo. Indubbiamente il programma è cambiato, in meglio o in peggio è ancora da vedere, c’è di sicuro che le facce iconiche della coreografa mancano molto al programma. Chi potrebbe abbandonare la nave, invece, l’anno prossimo, sembrerebbe essere Lorella Cuccarini.

L’indiscrezione viene da Alberto Dandolo che, su Oggi, spiega anche i motivi di questa futura separazione tra le parti. In passato, Lorella Cuccarini stessa ha raccontato di avere un rapporto splendido con la padrona di casa e, anzi, proprio perché si trattava di lei non ci ha pensato su due volte prima di accettare l’incarico, anzi, è stata anche la prima ed unica cui è stato proposto di passare dal banco della danza a quello del canto.

Lorella Cuccarini via da Amici? L’indiscrezione che la vede di nuovo in Rai

Nello specifico, secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, in anteprima, sembrerebbe che la Cuccarini potrebbe andarsene alla Rai. Alberto Dandolo ha scritto che la cantante potrebbe far ritorno nella rete nazionale dopo essere stata corteggiata, in particolare, da alcuni dirigenti di peso di Viale Mazzini in modo molto insistente. Secondo le indiscrezioni starebbero pensando di cucirle addosso una trasmissione che mescoli attualità e cronaca rosa o, in alternativa, uno show in prime time che possa portare un po’ di brio alla rete.

Ancora non trapela alcuna notizia sulla decisione di Lorella Cuccarini, non è detto che la stessa accetti di passare in Rai e abbandonare quel banco che tanto le è caro, ma se le venisse fatta un’offerta congrua, potrebbe essere un nuovo tassello ad aggiungere alla sua lunga carriera.