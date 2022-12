“Mi hanno rubato 13.000 euro”, noto youtuber finisce in rovina e lancia un messaggio

Lavorare sul web ha le sue difficoltà e la professione dello youtuber rientra tra quelli che maggiormente sono sottoposti a truffe

Esporsi tanto vuol dire prendere ogni rischio e chi lavora online lo sa perfettamente. Tuttavia, anche ai migliori capita di cadere in fallo e cogliere l’occasione per dare insegnamenti ai propri follower.

Una vicenda molto triste quella che ha raccontato Sascha Burci, da tutti conosciuto come Anima, uno dei più forti creator di YouTube Italia, insieme a quelli che sono stati per anni i suoi compagni di viaggio, Surry, St3pny e Vegas con cui hanno costruito i Mates. Soltanto un anno fa, il gruppo si è sciolto e ognuno ha deciso di proseguire per la propria strada incontrando più o meno difficoltà in viaggio, come nel caso di Anima che si è trovato di fronte ad una vera e propria truffa.

Tutto è cominciato con uno strano silenzio sui social che ha fatto particolarmente preoccupare i fan di Sascha che fa del network il suo lavoro. In molti hanno cominciato a pensare che fosse successo qualcosa allo youtuber che, immediatamente, è tornato a farsi sentire prima che l’allarmismo diventasse incontrollato. È su Instagram che Anima ha raccontato di essere stato coinvolto in qualcosa di molto grave, e per risolvere la situazione è in costante contatto con i suoi avvocati per riuscire ad agire per vie legali.

Anima, lo youtuber truffato per 13.000 euro: cos’è successo

Soltanto da un mese, Anima ha deciso di trasferirsi a Dubai per viverci e fare un’esperienza diversa, peccato che quanto gli è accaduto non gli lascerà un buon ricordo di questo periodo. In particolare, come lui stesso ha spiegato: “Sono qui a mettervi in guardia. Io so cos’è la povertà, perché l’ho vissuta sulla mia pelle. Conosco il valore dei soldi. State sempre in guardia sugli investimenti, perché gli involucri e le parole possono essere belli quanto si vuole, ma nascondono solo dolore e delusione”.

Sembrerebbe che Anima abbia investito, affidandosi a persone sbagliate, e perso molti soldi: “Non ho paura di questa situazione, anzi sono contento di essere qua e di potervi mettere in guardia. Io non ho avuto questa fortuna. Sappiate che sono truffe. Alte percentuali di rientro trimestrali, questo mi è stato presentato e tantissime persone ci sono cascate”.