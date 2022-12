Tina Cipollari, ritorno di fiamma con l’ex: esplode il gossip

Spunta una clamorosa voce di gossip che riguarda Tina Cipollari. Infatti ci sarebbe un ritorno di fiamma con un ex: di chi si tratta.

Tina Cipollari è la nota opinionista di Uomini e Donne. In queste ore una clamorosa notizia di gossip ha colpito il volto del dating show, coinvolta in un ritorno di fiamma con uno dei suoi ex fidanzati: cosa sta succedendo.

Sono in arrivo importanti novità riguardanti la vita privata di Tina Cipollari. Infatti in queste ore l’opinionista di Uomini e Donne è stata pizzicata dai paparazzi di Nuovo a Firenze, in dolce compagnia. Insieme a lei infatti c’era l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Secondo il settimanale di gossip ci sarebbe stato recentemente un ritorno di fiamma tra i due dopo l’improvvisa rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno nell’estate 2021. Secondo le voci la Cipollari avrebbe fatto tappa nel capoluogo toscano più volte.

Oltre a questa clamorosa voce di gossip si va ad aggiungere anche quella di un amico dell’opinionista di Maria De Filippi. Infatti questo avrebbe assicurato che tra i due sarebbe riesplosa la passione e si parlerebbe addirittura di matrimonio. In realtà di nozze si vociferava già qualche tempo fa ma poi, per motivi mai svelati, la coppia è scoppiata. Il riavvicinamento quindi fa sognare i più romantici. Al momento Tina Cipollari non ha confermato le indiscrezioni sul suo conto. L’opinionista è sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Tina Cipollari ed il ritorno di fiamma con Vincenzo Ferrara: l’indiscrezione

Tina Cipollari quindi si sarebbe riavvicinata al suo ex fidanzato Vincenzo Ferrara. Infatti l’uomo è un ristoratore fiorentino di 53 anni (quattro meno dell’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne). Da anni l’uomo gestisce una delle osterie più rinomate e apprezzate nel centro di Firenze. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2018 grazie ad amici in comune. Al contrario di Tina, Vincenzo non ha figli e non è mai stato sposato.

Mentre invece la Cipollari a lungo è stata legata all’hair-stylist Kikò Nalli. Dal rapporto sono nati tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Qualche tempo fa Tina era addirittura pronta a lasciare Roma per trasferirsi a Firenze, città che adora. Inoltre Vincenzo ha già conosciuto Giorgio Manetti: il Gabbiano ha mantenuto un ottimo rapporto con Tina anche dopo l’addio alla corte di Maria De Filippi. L’ex di Gemma è stato sempre favorevole a questa unione.