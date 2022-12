Sanremo, spunta il nome del nuovo conduttore dopo Amadeus: nome eccellente

L’anno nuovo è alle porte ed il Festival di Sanremo è sempre più vicino. Adesso spunta anche il nome del nuovo conduttore dopo Amadeus.

La kermesse musicale del Festival di Sanremo a breve potrebbe perdere il protagonista assoluto degli ultimi anni, ossia il conduttore Amadeus. Al suo posto potrebbe esserci un nome eccezionale per la musica italiana.

Il Festival di Sanremo 2023 non è ancora iniziata ma nonostante ciò si parla già dei prossimi anni. Infatti spesso girano diversi nomi su chi potrebbe prendere il posto di Amadeus quando terminerà il suo impegno blindato. Mentre solitamente si parla di voci di corridoio adesso l’indiscrezione è arrivata proprio da Nek che si è proposto per una conduzione in futuro. L’artista, tra i più importanti del panorama musicale italiano, da qualche anno sta sperimentando la conduzione televisiva con grande successo.

In queste ore il cantante di Sassuolo ha deciso di rilasciare un’intervista al quotidiano La Stampa, parlando dell’ipotesi di una futura conduzione del festival. Infatti sulle pagine del giornale italiano si legge: “Il mio modello è Morandi. Un artista che è sì un cantante ma anche tanto altro. Lui l’ha presentato e ora lo co-presenta. Potrei farlo anche io“. Andiamo quindi a vedere il futuro dell’amato cantante italiano.

Sanremo, Nek si propone come dopo Amadeus: il cantante si confessa

In queste ore c’è grande fermento intorno a Sanremo 2023, con Amadeus che a più riprese parlato di rivoluzione. Intanto però Nek è pronto a sperimentare il mondo televisivo dalla parte della conduzione. Una delle esperienze più riuscite e recenti è stato sicuramente il nuovo format Dalla strada al palco. Il programma ideato da Carlo Conti è andato in onda quest’estate e nonostante ciò ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti e di gradimento del pubblico. Fin da subito infatti era stata confermata la seconda stagione.

Infatti addirittura si parlava della possibilità che andasse in onda in inverno, come una sorta di promozione per l’ottimo riscontro ottenuto nonostante si trattasse di un prodotto in onda per la prima volta. Nonostante ciò l’artista ha confessato: “C’era l’intenzione ma non ho ancora ricevuto notizie“. Inoltre Nek non è ancora pronto ad accantonare la sua carriera musicale, però la popstar italiana ha rivelato che nel suo futuro ci sarà tantissima televisione.