Rai e Mediaset, che succede? Scoppia il caso Silvia Toffanin: la verità

Poteva mai Amadeus condurre un Festival di Sanremo sereno? Assolutamente no. Su Silvia Toffanin è scoppiato un caso

Un rumor, un comunicato ruvido, nuove indiscrezioni e la smentita: cosa sta succedendo attorno alla conduttrice di Verissimo? Quanto è emerso negli ultimi giorni diventa sempre più una battaglia Rai-Mediaset

Amadeus ha veramente contattato Silvia Toffanin per condurre, accanto a lui, una delle serate di Sanremo 2023? Una certezza non c’è, almeno nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola sull’argomento, ma c’è una vera e propria battaglia tra Rai e Mediaset a suon di comunicati per cui non si capisce dov’è la verità. Tutto è partito dalle insistenti voci sulla co-conduzione della conduttrice di Verissimo sul palco del Teatro Ariston, prontamente smentite con un comunicato.

In particolare, l’ANSA ieri batteva: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Tuttavia, su TvBlog, questa mattina, è apparsa una nuova indiscrezione secondo cui, in realtà, Silvia Toffanin non è mai stata contattata da Amadeus, né nessun altro che riguardasse il mondo Sanremo, almeno non quest’anno: la conduttrice pare sia stata chiamata, infatti, nel 2020.

Sanremo 2023 Gate: qual è la verità sull’invito a Silvia Toffanin?

Soltanto poche ore fa, a questo marasma si è aggiunto anche FanPage che si dice certo di aver avuto notizie da fonti Mediaset: “Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana”.

Nel frattempo, a sembrare molto strano è stato l’atteggiamento social di Mediaset che ha cancellato da ogni dove il post con il comunicato precedentemente emesso. Qual è, quindi, la verità?