“Voglio buttarmi in mare”, odissea per Giulia De Lellis: cos’è successo

Giulia De Lellis sta vivendo, e di conseguenza raccontando, quella che è una vera e propria odissea. Ecco cos’è successo nelle ultime ore

Le mani tra i capelli, sguardo imbronciato, a tratti arreso, e tanta pazienza che va via. L’influencer avrebbe dovuto fare un viaggio tranquillo che si è trasformato in una vera e propria odissea senza fine.

Le ultime 24 ore di Giulia De Lellis non sono state proprio distese e rilassate come previsto. Insieme al suo fidanzato Carlo, infatti, aveva programmato un viaggio che non è mai cominciato. Nelle scorse ore, tramite Instagram, l’influencer ha vissuto una vera e propria odissea tanto che lei stessa ha fatto un riassunto a chi la segue: “Non siamo riusciti a prendere una coincidenza per via dei ritardi interni, purtroppo non a causa nostra. Questo ci ha distrutto il viaggio di andata, facendoci perdere prenotazioni e altre coincidenze che avevamo, insomma… un disastro!”.

Come se non ci fosse mai limite al peggio, al momento la De Lellis non è neppure in possesso dei suoi bagagli che, però, riesce a tenere monitorati grazie all’AirTag ed il suo iPhone collegato.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta riusciranno ad arrivare a destinazione?

Quando sembrava essere arrivata una soluzione, alla coppia che avrebbe dovuto volare è stato annullato il volo a causa del tramonto. Giulia De Lellis esausta ha scritto: “Non sono ironica e non sono su Scherzi a Parte”, anche se probabilmente lo sperava. Evidentemente, questo Capodanno romantico a New York per Giulia e Carlo non s’ha da fare perché sembra essere sempre più lontana la meta. Soltanto qualche ora dopo, la De Lellis ha pubblicato una storia in cui sono stati costretti ad utilizzare mezzi marittimi per raggiungere la meta.

Un viaggio decisamente tempestoso visto e considerato che, ancora una volta, l’influencer ha scritto ai suoi follower: “Vorrei buttarmi in mare ed iniziare a nuotare pur di non sentire la gente vomitare e l’odore che c’è. Sfido chiunque a non dare di stomaco qui dentro, ora”. Menomale che lei ed il suo fidanzato Carlo hanno preso tutto, più o meno, col sorriso.