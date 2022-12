Netflix, arriva una super novità: cambia tutto per sempre

Sono tantissime le novità in arrivo su Netflix a partire dal prossimo anno. Infatti per gli utenti cambia tutto: cosa accadrà a breve.

Netflix resta il colosso dell’intrattenimento più noto al mondo ed ancora oggi, nonostante il calo del 2022, conta il maggior numero di abbonati nel settore. Dal prossimo anno saranno diversi i contenuti innovativi: quali saranno.

Negli ultimi mesi Netflix ha fatto molto discutere per il nuovo piano di abbonamento. Infatti la piattaforma di streaming video ha aumentato nuovamente i suoi piani tariffari, provocando diverse polemiche tra l’utenza. Da Reed Hastings però è arrivata una vera e propria batosta, con il servizio che per la prima volta ha perso degli abbonati. Per questo motivo il colosso americano è dovuto correre ai ripari.

Per riappropriarsi degli utenti persi, quindi, Netflix sembra pronto ad aggiornare nuovamente il suo catalogo. Infatti la piattaforma streaming nelle ultime ore ha deciso di comunicare tutti i titoli che arriveranno e soprattutto quando sbarcheranno sul servizio. Sono tantissimi i nomi altisonanti pronti a convincere gli utenti a rientrare. Andiamo quindi a vedere la lista completa di film e serie televisive in arrivo.

Netflix, sono diversi i titoli in arrivo dall’anno prossimo: quali sono

Allora se siete pronti andiamo quindi a vedere la lista completa dei film e delle serie tv che arriveranno nel mese di gennaio 2023.