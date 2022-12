Chiara Ferragni protagonista di un programma televisivo: indiscrezione bomba

E’ un grande momento per Chiara Ferragni. Infatti oltre alla serata al Festival di Sanremo, l’influencer sarà protagonista di un programma tv.

Momento d’oro per Chiara Ferragni, che dopo il Festival di Sanremo è pronta ad essere la protagonista di un nuovo programma televisivo. Infatti l’influencer è pronta ad espandere il suo impero grazie alla sua abilità nel web.

Il futuro di Chiara Ferragni sembra andare sempre di più in direzione televisione. Infatti dopo il Festival di Sanremo nel 2023, la moglie di Fedez sarà molto probabilmente coinvolta in un nuovo progetto sul piccolo schermo. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato la rivista Vero. Al momento sembra proprio che la 35enne stia già valutando una proposta legata a un talk show incentrato sulla moda, da sempre il suo pane quotidiano, destinato alle piattaforme satellitari. Al momento però non si hanno altre informazioni a riguardo.

Infatti non è nemmeno chiaro se Chiara Ferragni abbia accettato o meno. Di sicuro per l’imprenditrice digitale si tratterebbe di una vera e propria svolta. Infatti prima del Festival di Sanremo è stata piuttosto restia a comparire in televisione. Amadeus ha confidato in un’intervista rilasciata a RTL di aver contattato da subito Chiara Ferragni, fin dal suo primo Festival di Sanremo in onda nel 2020. La giovane, però, prima di quest’anno si è sempre rifiutata di partecipare alla kermesse musicale.

Chiara Ferragni è pronta a sbarcare in televisione: la decisione

Chiara Ferragni adesso quindi sembra finalmente pronta a sbarcare in televisione. Infatti come precisato dallo stesso Amadeus, si sta impegnando molto per il suo nuovo ruolo da co-conduttrice. Ad oggi The Blonde Salad è apparsa solo nella docu-serie The Ferragnez, trasmessa su Amazon Prime Video nel 2021. L’influencer di Cremona ha decisamente poca esperienza con la realtà del piccolo schermo, ma stavolta è finalmente pronta a mettersi in gioco.

Nonostante l’avere zero esperienza in televisione, Chiara Ferragni è comunque ancora la regina incontrastata dal web. Infatti è l’influencer italiana più famosa al mondo e ogni giorno delizia i suoi numerosi follower, connazionali e stranieri, con video e foto di vita quotidiana e sponsorizzazioni. Inoltre di recente è sbarcata anche su Tik Tok, il social network della Generazione Z, dove i suoi filmati, molti che ritraggono i figli, spopolano tanto da diventare virali nel giro di poche ore.