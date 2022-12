Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ai ferri corti: c’entra una cantante di Sanremo

L’amore non è bello se non è litigarello, e Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria lo stanno sperimentando sulla propria pelle

Una nuova mattinata litigiosa nel giardino del GF Vip tra la coppia che si è appena ritrovata, ma ha anche trovato un punto di disaccordo nuovo. Cos’è successo tra i due? Sembra esserci un po’ di gelosia in gioco…

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono tornati a discutere. Una mattinata tranquilla e soleggiata su Cinecittà interrotta da un’incomprensione tra la coppia che ha fatto sbottare, come al solito, l’opinionista di Forum. Come dimostrano i tanti video registrati e diffusi sul web, subito dopo pranzo, il vippone si è lamentato di un comportamento che trova fastidioso della sua dolce metà: “Mi dà fastidio che si sta scherzando su dei calciatori che ti scrivono e tu ti inca**i e tiri fuori che io ho scritto a Mara Sattei”.

Imbarazzante lei e il latino che usa per sentirsi “intelligente” pic.twitter.com/TVJWBK0Xgc #incorvassi — V🌸🌙 (@Dreamer55124292) December 28, 2022

Mara Sattei, sorella di Tha Supreme e prossima concorrente di Sanremo 2023 è stata menzionata e subito la regia ha staccato audio e cambiato inquadratura, se non fosse che la discussione è continuata e ripresa in toto: “Ho bisogno che senta che parli di lei. Ma io posso discutere di queste ca**ate a trent’anni? Ma seriamente, posso dover discutere di queste stron**ate a trent’anni? Ti prego, ma mollami. Cerca di stare più rilassata! Stai qui a dire che ti scrivono queste persone, ti prendo per il c**o e tu tiri fuori Mara Sattei”.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fanno pace dopo l’aereo: lui non ci sta

La pace è arrivata poco dopo, quando sulla casa è arrivato un aereo dedicato alla coppia e Antonella Fiordelisi si è dimostrata molto entusiasta. Peccato che lo stesso non si possa dire di Edoardo Donnamaria che è stato coinvolto, ma non ha fatto altro che scimmiottare la sua compagna.

A questo punto, la vippona ha redarguito la sua metà, spiegandogli che ringraziare ed aspettare con rispetto l’aereo è una forma di gratitudine nei confronti delle persone che ci sono fuori e li sostengono.