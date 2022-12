The Voice Senior, morta una delle protagoniste: l’annuncio di Claudio Baglioni

Un lutto incredibile per la storia della musica italiana: partecipò anche a The Voice Senior, ma è stata spesso al fianco di Baglioni

Protagonista indiscussa del talent show dedicato agli over su Rai Due, una carriera al fianco di uno dei cantautori più autorevoli della storia della musica italiana: si è spenta una voce eccellente del panorama musicale.

È nata a Mantova il 14 novembre 1960, lavorava anche come insegnante di canto, grazie a quella sua passione per la musica che è sbocciata fin dai primi anni della sua vita. Quando aveva 8 anni, infatti, frequentava già la scuola di musica. Ha studiato canto, chitarra e basso. A 17 anni si è trasferita a Roma e ha iniziato a lavorare con altre donne, mettendo su un gruppo tutto al femminile di cover e muovendo i primi passi col pubblico nei locali della sua zona.

Col tempo, grazie al suo talento, ha fatto parte del gruppo musicale i Pandemonium e ha lavorato insieme a dei grandissimi della storia italiana: Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Andrea Bocelli e Giorgia. Soltanto di recente, poi, la sua partecipazione a The Voice Senior in cui ha particolarmente colpito il pubblico.

The Voice Senior, morta Claudia Arvati: l’annuncio di Claudio Baglioni

Ciao Claudia.

La tua voce bellissima canterà sempre con noi.

Claudio#ClaudiaArvati — Claudio Baglioni (@ClaudioBaglioni) December 27, 2022

Il suo talento le ha permesso di girare in Italia, e non solo, insieme ai nomi più illustri. Claudia Arvati, purtroppo, si è spenta a soli 62 anni con il triste annuncio da parte di un grande della musica italiana, Claudio Baglioni, che ha spesso lavorato al suo fianco, essendo lei una sua corista. Claudia, tra l’altro, è stata anche una voce per film di bambini, essendo stata una doppiatrice Disney.

Non solo The Voice Senior, Claudia Arvati l’abbiamo vista anche a Furore, Passo Doppio, Fantastico per ben cinque volte, Amici, La Corrida e Carramba, nonché a Sanremo come corista. Anche Gigi d’Alessio, che l’ha conosciuta durante la sua esperienza al talent show di Rai Due, ha pubblicato una sua foto su Instagram: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”.