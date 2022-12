In casa Ronaldo le feste di Natale si trascorrono in grande stile. A partire dai regali. La moglie Georgina Rodriguez, modella e influencer, ha deciso di regalare al marito un’automobile che non passa certo inosservata: una Rolls Royce modello Dawn che, come prezzo di listino, porta la bella cifra di 345mila euro. La limousine era circondata da un enorme fiocco rosso che è stato poi “scartato” per il giro di prova con tutta la famiglia Ronaldo al gran completo. Non c’è che dire: davvero un super regalo che ha lasciato di stucco il campione portoghese.

Il “sobrio” regalo è stato documentato in un video postato dalla stessa Rodriguez sui suoi canali social. Con il sottofondo musicale di “All I Want for Christmas is You”, Georgina ci fa prima vedere la villa addobbata a festa e la tavola imbandita. Dopodiché ci porta in cortile al cospetto della Rolls. Lì, assieme ai figli, la attendeva anche il marito CR7 che, da appassionato di fuoriserie, ha di certo gradito la sorpresa. “A Magic Christmas night. Gracias Santa”, scrive Rodriguez nel post di accompagnamento al video. Il quale non ha certo lasciato indifferenti gli oltre 43 milioni di follower di Georgina su Instagram, che hanno visualizzato e commentato il regalo.

Il super regalo di Georgina: Ronaldo si consola dopo la delusione del Qatar

Un rientro a casa che, forse, avrà lenito almeno in parte le sofferenze di CR7. Alle prese con un periodo che, sportivamente parlando, non è per nulla facile. Dopo la cocente delusione ai mondiali del Qatar, con l’eliminazione del Portogallo per mano del Marocco; il trionfo dell’Argentina guidata dall’eterno rivale Leo Messi; le diatribe e gli screzi vissuti al Manchester, Cristiano Ronaldo può consolarsi – almeno per Natale – con la fuoriserie targata Rolls e non pensare, almeno per qualche ora, alle delusioni calcistiche.