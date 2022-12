Selvaggia Lucarelli non ci sta e smaschera Guillermo Mariotto: pubblicate le chat

Un’edizione molto movimentata quella di Ballando Con Le Stelle, in maniera particolare per Selvaggia Lucarelli che ha sbottato sui social

La giudice del dance show di Rai Uno non è troppo entusiasta dell’appena passata edizione, soprattutto per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti da alcuni colleghi e concorrenti. Adesso, al termine del programma, ha sbottato sui social

Di recente, Guillermo Mariotto ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera ed ha affrontato anche l’argomento Selvaggia Lucarelli che sembra essere stato molto scottante per quest’edizione di Ballando Con Le Stelle: “Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice. La sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto”.

A questo punto, la stessa Lucarelli non ne ha potuto più ed ha cominciato a pubblicare una serie di VIP vestite di viola durante le trasmissioni TV, dalla stessa Carolyn Smith a Belen Rodriguez, tornando a sé stessa da Formigli ed ha anche tweettato:

Oggi un mio collega di ballando dice al Corriere che io quest’anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c’è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a NOVEMBRE. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

Selvaggia Lucarelli pubblica le chat del gruppo dei giudici di Ballando Con Le Stelle per smentire Guillermo Mariotto

Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però. pic.twitter.com/szQ0elDAKl — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

Su Twitter, Selvaggia Lucarelli ha dato sfogo in un botta e risposta all’intervista di Guillermo Mariotto: “Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi, anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat, o forse si fa affidamento sul fatto che anche quella è segreta, come i voti ;)”.