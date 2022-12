Paola Caruso, il dramma di Natale: la risposta conferma tutto. La showgirl fa in parte chiarezza sulla sua delicata situazione in famiglia

Una vita passata (anche) sui social, quella di molti Vip italiani, soprattutto nel mondo dello spettacolo. E così quando per qualche tempo non si appare più in pubblico e non si postano più immagini o messaggi, entrano in azione gli investigatori social e gli haters, Negli ultimi giorni è successo anche a Paola Caruso che ha ammesso pubblicamente il suo dramma di Natale.

Ha parlato di “cose gravissime” successe durante una vacanza al mare con Michelino, il figlio nato tre anno fa. Tutto è legato ad una malattia che si è manifestata all’improvviso, per quello che abbiamo potuto capire, e che prima non aveva dato nessun segnale.

E da quando è apparso quel post molto si interrogano sulla natura del problema, a partire da chi la attacca per principio. Perché giustamente l’ex Bonas e Isolana ha preferito tenere per sé i motivi della sua preoccupazione. Ingiustamente invece c’è chi a tutti costi deve sapere, oppure la accusa di voler spettacolarizzare la malattia del figlio.

In realtà nelle ultime ore un piccolo indizio è arrivato. Prima Paola si è sfogata contro chi la attacca a prescindere: “Mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tuttora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale, vergognatevi!”. Ma poi, rispondendo ad un follower che ha ipotizzato “qualche problema neurologico”, ha sottolineato che si tratta di una persona intelligente.

Paola Caruso, Natale in famiglia per dimenticare le sue ansie recenti

Un periodo difficile e delicato per Paola che non ha potuto godersi appieno nemmeno i giorni di Natale. Perché la preoccupazione per quello che dovrà affrontare insieme a Michele, nato dalla sua relazione ormai chiusa da tempo con l’imprenditore Francesco Caserta, è alta. Ancora di più se ogni immagine che posta deve essere criticata ferocemente dagli haters.

A Natale la showgirl ha deciso di uscire insieme al figlio e alla mamma adottiva, per mettere in un angolo ospedali e terapie godendosi soltanto l’affetto del figlio e dei suoi cari. E ha postato un’altra immagine con lui, definendolo “il mio miracolo di Natale”.

Un modo per rispondere direttamente a tutti quelli che l’hanno messa nel mirino da tempo e non hanno trovato di meglio che criticarla per il suo aspetto fisico,. In fondo lo facevano anche con un’altra ex isolana, Elena Santarelli, quando aveva raccontato la lotta contro il tumore che aveva colpito il figlio Giacomo. Gli haters però non guardano in faccia a nessuno