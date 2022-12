Madame squalificata da Sanremo 2023? Amadeus rompe il silenzio

Negli ultimi giorni, Madame è sulla bocca di tutti e non per la sua partecipazione a Sanremo 2023, ma per un accaduto molto spiacevole

Chi poteva mai aspettarsi da un personaggio così al passo coi tempi come la cantautrice fosse accusata di false vaccinazioni anti Covid? Probabilmente nessuno, ma la fama è anche questo e la sua faccia è ormai ovunque in prima pagina

Un successo stratosferico prima di salire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con Voce e dopo averlo fatto -seppur non essendosi classificata tra i primi- ha raccolto ancora più seguito per questo suo animo anticonformista, per metterci la faccia nella lotta ai diritti, ma il mito di Madame sembra essere crollato. Il problema alla base non è la scelta o meno di fare il vaccino anti Covid, quanto l’accusa di aver falsificato il Green Pass grazie ad una dottoressa che emetteva certificati di vaccinazioni false.

Un vero e proprio scandalo direttamente dalle indagini della Procura di Vicenza con l’ipotesi di reato in falso ideologico. Al momento, è bene chiarire, Madame non è condannata, ma solo indagata ed è difficile che un processo e conseguente sentenza possano prendere forma prima dell’inizio del Festival di Sanremo nella seconda settimana di febbraio.

Fin qui, la Rai non si è esposta perché la cantautrice non è sotto loro contratto, ad aver dovuto mettere bocca sulla questione è Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, che ha scelto Madame tra tanti altri.

Amadeus rompe il silenzio sulla questione Madame

Ospite in diretta di RTL 102.5 e Radio Zeta, Amadeus è stato giustamente incalzato dai conduttori per sapere di Madame e della sua partecipazione a Sanremo. Il direttore artistico è stato molto chiaro ai loro microfoni: “In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria mi sembra poco serio. C’è un’indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole a mio avviso è innocente. E quindi aspettiamo. Ad oggi Madame è in gara”.

Con tanta onestà intellettuale, Amadeus ha aggiunto: “Vediamo cosa accade da qui al Festival ma io mi auguro naturalmente che tutto si risolva, che tutto vada per il meglio. sarebbe un vero peccato per il pubblico non sentire la canzone di Madame”.